Apesar da medida significar abrir mão de uma das vantagens do construtor norte-americano de veículos eléctricos e, simultaneamente, poder ser contestada por muitos clientes da marca, por temerem terem os pontos de carga ocupados quando deles necessitarem, a verdade é que a Tesla prometeu abrir a sua rede de Superchargers ao público e é isso que está a acontecer. Primeiro começou para abrir a eléctricos da concorrência alguns supercarregadores nos Países Baixos, medida que, a partir de 31 de Janeiro, foi alargada a locais em França (20 estações) e Noruega (15).

Non-Tesla vehicles can now charge at select Superchargers in France and Norway via the Tesla app. Learn more at https://t.co/9t43ifJugM pic.twitter.com/CC4fpaNPaw

— Tesla Charging (@TeslaCharging) January 31, 2022