O gestor da insolvência do grupo Inapa informa os credores da empresa de que foram recebidas quatro propostas de compra de entidades distintas para os ativos localizados em Portugal e França. O relatório divulgado esta sexta-feira revela que não houve propostas para todo o grupo Inapa, com exceção de uma oferta condicionada a uma capitalização de 50 milhões de euros realizada pelos atuais acionistas.

O pedido de insolvência da Inapa por causa do incumprimento de pagamentos na Alemanha foi precipitado pela recusa do maior acionista, a empresa pública Parpública, em avançar com um apoio financeiro de emergência pedido pela anterior administração.

Também não houve propostas para as empresas do grupo na Alemanha, que é o principal mercado do grupo, mas onde começaram os problemas de tesouraria, nem para Espanha, Bélgica ou Turquia.

O mesmo documento revela que foram apresentadas pelo menos duas propostas para a compra da Inapa France e para a Inapa Packaging (embalagens). No caso desta última a Next Pack SAS fez uma oferta vinculativa de 20 milhões de euros para adquirir a totalidade da Inapa Packaging SAS e as suas participadas francesas, que está sujeita à autorização do regulador da concorrência.

Surgiram também manifestações de interesse para uma potencial aquisição da Inapa Portugal e vários investidores pediram que fosse assegurada a manutenção da atividade da Inapa Shared Center, que presta serviços a várias empresas do grupo de distribuição de papel.

Face a estes manifestações, o gestor de insolvência (Bruno da Costa Pereira) propõe que seja deliberado em assembleia geral a manutenção da atividade do estabelecimento da empresa que está na esfera da administração da insolvência, sem que isso represente a suspensão do processo de liquidação. Isto com o objetivo de desenvolver diligências para a venda das participações. E a autorização para concretizar de imediato a venda da Europackaging, a dona da Inapa Packaging e das suas participadas — SEMAQ e Embaltec à Next Pack.

A assembleia geral de credores será realizada a 27 de setembro. O BCP e o Novo Banco estão entre os principais credores da Inapa.