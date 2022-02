Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Um erro numa máquina de um casino não deixou que um turista do Arizona usufruísse do prémio de 229 mil dólares (aproximadamente 220 mil euros) que acabara de ganhar no Treasure Island Hotel & Casino, em Las Vegas. Porquê? Foi embora sem saber da sorte inesperada. Após uma investigação exaustiva, que durou quase três semanas, os funcionários do casino conseguiram localizá-lo para lhe dar a boa notícia. Agora, esperam que regresse à cidade para receber o dinheiro.

“A máquina estava com uma avaria que impediu Taylor e os trabalhadores do casino de se aperceberem que tinha havido um jackpot”, explica assim o Nevada Gaming Control Board a situação ocorrida a 8 de janeiro, em comunicado. Quando acabaram de arranjar a máquina e confirmar o prémio, Taylor já tinha regressado a casa.

Na tentativa de identificar o sortudo, o casino desenvolveu um conjunto de esforços, desde a análise de imagens de vídeo vigilância em várias propriedades, registos eletrónicos de compras até dados de viagens fornecidos pela Autoridade de Transportes do Nevada, além de entrevistas com testemunhas. A 28 de janeiro, notificaram o turista da vitória.

Saúdo os agentes do departamento de fiscalização, em particular o agente Dan Nuqui, por garantir que a confiança do público na indústria dos jogos permanece forte ao despender inúmeras horas ao longo de duas semanas para assegurar que um cliente receba os prémios que lhe são devidos”, disse James Taylor, chefe do respetivo departamento de fiscalização no mesmo comunicado. Acrescentou ainda que este foi “um grande exemplo” do trabalho em equipa de várias autoridades “para o benefício do público”.

A indústria dos jogos do Nevada está agora a recuperar das consequências da pandemia. Um relatório divulgado no mês passado revelou que os casinos atingiram valores recorde, ganhando 13.4 mil milhões de dólares (cerca de 117.1 mil milhões de euros) em 2021, em comparação com os 12 mil milhões de dólares (cerca de 10 mil milhões de euros) em 2019.