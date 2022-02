Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

“Não temos informações que indiquem nada de especial sobre a última semana ou mês referente a Portugal” quanto a ciberataques. Esta foi a resposta que a tecnológica Cloudflare, empresa de cibersegurança norte-americana que tratou de parte dos dados dos Censos 2021, deu ao Observador tendo por base a plataforma que a empresa disponibiliza para mostrar dados sobre o volume e tipo de tráfego de internet no país.

Se se olhar para a página Cloudflare Radar para Portugal relativamente aos últimos 30 dias de tráfego, “vemos um aumento nos ataques de layer 7 [tipo de ataque Denial of Service (DDos), ou “negação de serviço”] no domingo, 6 de fevereiro, e um aumento nos ataques de layers 3 e 4 na terça-feira, 18 de janeiro”, refere a empresa. Ou seja, segundo a Cloudflare, não há indícios de que — apesar de janeiro e o início de fevereiro deste ano terem ficado marcados na agenda mediática por ataques à Impresa (SIC, Expresso, Opto), à Cofina, à Vodafone e ao grupo Germano de Sousa — o país esteja a passar por um período diferente daquele que passa noutros meses.

Existem dois tipos de tráfego de ataque: layers [camada ou nível, em português] 3 e 4 (geralmente chamados de ‘network level attacks’) e layer 7 (geralmente chamados de ‘application level attacks‘). Os ataques de layer 3 e 4 enviam enormes quantidades de tráfego na tentativa de sobrecarregar a conexão de rede e os equipamentos da vítima, criando essencialmente um enorme congestionamento na conexão de internet do destinatário. Os ataques da layer 7 enviam solicitações a um serviço (como um site) que fazem com que os servidores do serviço usem muito tempo de CPU [processador] e, portanto, não consigam responder a solicitações de utilizadores legítimos (como aqueles que desejam visitar um site)”, explica a Cloudflare.