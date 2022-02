Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

*Em atualização.

A Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD) afirmou ao Observador que a Vodafone fez uma notificação de violação de dados pessoais “ao abrigo do artigo 33° do RGPD [Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados]” na decorrência do ataque informático do qual foi alvo. A entidade fiscalizadora adiantou que vai analisar este aviso.

Segundo o RGPD, a partir do momento em que tem conhecimento e caso exista violação de dados pessoais, uma empresa tem um prazo de 72 horas para alertar as entidades competentes de cada estado-membro — neste caso é a CNPD.

Na terça-feira, Mário Vaz, presidente executivo da Vodafone Portugal, afirmou que não havia “indícios de que os dados dos nossos clientes tenham sido acedidos e/ou comprometidos”.

O Observador questionou a Vodafone quanto a esta notificação e está aguardar resposta.