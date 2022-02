O que já se sabe (e o que falta saber) sobre o ataque à Vodafone Portugal

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

De repente, o silêncio. Chamadas deixaram de funcionar, mensagens deixaram de ser enviadas e não era possível aceder à internet através de dados móveis. Consequentemente, o caos, a dúvida e a esperança de que tudo seja resolvido rapidamente. O ataque à Vodafone Portugal parou parte do país. Em 9 perguntas, resumimos o que se sabe sobre um novo ataque informático que pôs a palavra cibersegurança na boca do portugueses.

O que é que aconteceu?

Os clientes da Vodafone Portugal começaram a sentir limitações nos serviços às 21h00 de segunda-feira. Pouco tempo depois, pelas 22h00, a empresa revelou que estava “a trabalhar para identificar e solucionar os problemas técnicos que afetam a sua rede, essencialmente os serviços de telecomunicações móveis, mas também com potencial impacto no serviço de televisão”. Poucas horas depois, já depois da meia-noite, a Vodafone acrescentava que tinha havido “recuperação progressiva dos serviços de voz móvel a partir das 22h, embora se continuem a verificar algumas perturbações nas ligações com destino a outros operadores”. Eram quase 8h00 quando a empresa faz o anúncio que assustou o país: “Vodafone Portugal alvo de ciberataque”.

Telefones sem funcionar, rede móvel inacessível e muitos clientes insatisfeitos. Foi numa conferência de imprensa convocada de emergência para o final da manhã desta terça-feira, às 11h45, que Mário Vaz, presidente executivo da empresa em Portugal, deu mais explicações sobre a “interrupção abrupta” dos serviços da operadora. Por outras palavras, contou como é que de um momento para o outro os serviços de telecomunicações móveis e fixas da empresa — internet, telefone e televisão — ficaram limitados ou sem funcionar.

Durante esta terça-feira alguns dos serviços que a Vodafone Portugal disponibiliza retomaram o funcionamento, mas com bastantes limitações — o que depende do serviço de rede fixa da operadora estará operacional (internet e televisão doméstica), e o que depende das redes móveis (2G, 3G, 4G e 5G) continua a registar perturbações.

O que é que a Vodafone disse sobre o ataque?

A Vodafone começou por pedir desculpas aos seus clientes particulares e empresariais. Depois, tentou acautelar receios. “Apesar de a investigação ainda estar a decorrer, reforço que não temos, até este momento, indícios de que os dados dos nossos clientes tenham sido acedidos e/ou comprometidos”, disse Mário Vaz. Ou seja, segundo a operadora, não terá sido roubada informação pessoal. Mesmo assim, o que aconteceu terá sido grave. Horas mais tarde, o presidente executivo da empresa assumia no LinkedIn: “Houve a destruição intencional de vários elementos centrais das nossas redes, incluindo nos sistemas redundantes que temos preparados para ativar numa situação de falha de rede”.

Por norma, num ciberataque, é normal as empresas não avançarem muitos dados enquanto não conseguem repor os sistemas. Seja por estar uma investigação a decorrer ou por a própria entidade não saber tudo o que aconteceu. Só após algum tempo é que se sabem os danos, e isto é quando tal é revelado. Apesar das atualizações ao longo do dia, a empresa não especificou que sistemas foram comprometidos para continuar a ter problemas nos serviços.

A Vodafone é uma empresa britânica e está noutros países como em Espanha. Lá fora, também não há serviço?

Como disse Mário Vaz, o ataque foi feito à Vodafone Portugal. Noutros países, como o Reino Unido, onde é a sede do Vodafone Group, os serviços não foram afetados. Houve pequenas disrupções num serviço específico de VPN (Data VPN em cima da rede de dados), que depende de uma equipa em Portugal, como referiu o executivo, mas sem danos que sequer se comparem ao que está a acontecer no país.

O Observador tentou contactar o Vodafone Group para saber mais informações relativamente a eventuais danos causados a outras sucursais, não tendo obtido resposta até à publicação deste artigo.

Ao que o Observador apurou os centros internacionais de segurança do grupo que estão em Portugal continuaram operacionais. As equipas a trabalhar para clientes nacionais é que terão tido dificuldades nos acessos. Já as restantes continuaram a prestar o serviço aos outros países.

Que repercussões é que o ataque está a ter?

Se o ataque ao grupo Impresa (SIC, Opto, Expresso) no início de janeiro teve grandes repercussões — ainda hoje a empresa conta com sites provisórios –, um ataque à Vodafone foi mais disruptivo para o país. Chamadas telefónicas, envio de mensagens escritas (SMS) ou acesso a dados móveis foram alguns dos serviços que deixaram de estar disponíveis para os quatro milhões de clientes que a empresa tem no país. Além disso, sendo a Vodafone um dos principais operadores em Portugal, outras entidades — caso do INEM, corporações de Bombeiros, ou entidades de saúde como o Instituto Português de Oncologia de Lisboa — tiveram problemas. “Estamos a falar especificamente de um crime informático de que a operadora de telecomunicações foi vítima”, não tendo sido outras entidades o alvo, segundo o responsável da unidade de cibercrime da Polícia Judiciária, Carlos Cabreiro, admitindo problemas para os clientes da Vodafone.

Até agora, como foi referido por Mário Vaz na conferência de imprensa, não é possível calcular o dano dos estragos que poderá ter acontecido — tanto que a empresa assume que ainda está “focada” em resolver o problema, não tendo chegado ainda a essa fase do processo. Porém, não é preciso fazer muitas contas para presumir que os danos provocados por uma disrupção a redes móveis possam ser elevados.

No caso da SIBS — que gere a rede multibanco — houve serviços que foram rapidamente repostos. Noutras situações, como afirmou a operadora esta tarde, mesmo com parte das telecomunicações de novo disponíveis, o serviço continua “sujeito a algumas limitações no que respeita à velocidade máxima permitida de forma a garantir uma melhor monitorização da utilização da rede”. Por outras palavras, mesmo que consiga aceder a dados móveis ou fazer chamadas, terá limitações. Consequentemente, todas as empresas e serviços que dependam de telecomunicações também terão.

O que é que está a ser feito para repor o serviço?

“Colocámos de imediato em ação o nosso gabinete de crise e o serviço de voz foi o primeiro que recuperámos”, explicou Mário Vaz esta terça-feira. Depois, a “prioridade número dois foi recuperar um serviço mínimo de dados móveis da rede 3G”.