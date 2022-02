Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género apresenta queixa por "comportamento ameaçador" de Bruno de Carvalho no Big Brother

A Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género (CIG) anunciou este domingo que apresentou uma denúncia ao Ministério Público pelo “comportamento ameaçador” de Bruno de Carvalho para com uma outra concorrente do programa Big Brother.

Segundo a CIG, entidade que está integrada na Presidência do Conselho de Ministros, o comportamento do concorrente Bruno de Carvalho é “suscetível de configurar a prática de crime público de violência doméstica, na forma psicológica e física”.

Em comunicado, a comissão adiantou que teve conhecimento de vídeos divulgados nas redes sociais que são retirados do programa televisivo Big Brother, em exibição pela TVI, “onde se pode assistir ao comportamento ameaçador do concorrente Bruno de Carvalho para com a sua namorada, a concorrente Liliana, chegando inclusive a agarrar o seu pescoço de forma indelicada e evidentemente desconfortável”.

“No cumprimento das suas competências, a CIG notificou a TVI no sentido de que esta estação televisiva tome de imediato as necessárias diligencias no sentido de pôr termo a esta situação, suscetível de configurar a prática de crime público de violência doméstica, na forma psicológica e física”, adiantou ainda a comissão, que “apresentou já uma denúncia junto do Ministério Público sobre os factos acima relatados”.

A CIG, que sucedeu à anterior Comissão para a Igualdade e para os Direitos das Mulheres, é o organismo nacional responsável pela execução das políticas públicas nas áreas da cidadania e da promoção e defesa da igualdade de género, sob tutela da secretária de Estado para a Cidadania e a Igualdade.

Num dos vídeos que está a circular nas redes sociais, Bruno de Carvalho aparece ao lado da concorrente, chegando a agarrar-lhe o pescoço.

Bruno de Carvalho: Viste o que é que tu me fizeste?

Concorrente: O que é que eu te fiz?

BC: Viraste-me as costas. Porquê?

C: Virei-te as costas? Estava sentada, levantei-me.

BC: Não, não me faças de parvo.

É então que Bruno de Carvalho a agarra no pescoço, enquanto lhe diz: “Gosto de ti, estou-me a sentir mal”. A concorrente queixa-se de que o ex-presidente sportinguista esteja a agarrá-la, ao que Bruno de Carvalho responde: “Não te estou a agarrar, estou a sentir-me mal”.

Vários pedidos para a expulsão de Bruno de Carvalho

As imagens têm suscitado várias críticas nas redes sociais, com algumas personalidades a pedir a expulsão, e responsabilização, de Bruno de Carvalho. A cantora Carolina Deslandes foi uma das que se insurgiu contra as imagens, por considerar que configuram crime. Deslandes pede que Bruno de Carvalho seja “imediatamente expulso”.

https://www.instagram.com/p/CZ20RpJqsLb/

A influencer Ana Garcia Martins, conhecida como a Pipoca Mais Doce, comentadora habitual do programa, também criticou a atitude de Bruno de Carvalho. Por considerar que o reality show “pode e deve ter uma missão pedagógica, social e educativa”, diz que tem alertado “para situações que, a meu ver, parecem perigosas, abusivas e, sobretudo, um péssimo exemplo”.

“Porque não acredito que seja preciso ter vivido uma relação tóxica (que nunca vivi) ou ter um doutoramento em psicologia (que não tenho) para reconhecer os traços de uma relação em que há um elemento dominador, possessivo, controlador, asfixiante. Parece-me tudo tão óbvio que já só consigo achar estranho (e, confesso, meio pateta) quem vê nisto amor, protecção, uma “pessoa chata” ou um “se ela não se queixa então é porque está tudo bem e não há nada a dizer” (a sério?)”, defende, numa publicação no Instagram. E acrescenta: “já não é ‘só um jogo'”.

https://www.instagram.com/p/CZ2h4uxAg6r/?utm_source=ig_web_copy_link

No campo político, também já se fazem ouvir reações. A deputada do Bloco de Esquerda Joana Mortágua considera que a queixa da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género “deveria ser o ponto final que a TVI teima em não pôr à transmissão em direto de abusos contra uma mulher”. E conclui: “Violência doméstica não é entretenimento”.

A queixa da Comissão para a Cidadania e igualdade de Género deveria ser o ponto final que a TVI teima em não por à transmissão em direto de abusos contra uma mulher. Violência doméstica não é entretenimento. Estamos a assistir ao machismo misturado com o pior do capitalismo. — Joana Mortágua (@JoanaMortagua) February 13, 2022

Catarina Furtado: “Não vale tudo pelas audiências”

Embora não refira o nome do programa, a apresentadora Catarina Furtado, que também é embaixadora da ONU e tem defendido publicamente os direitos das mulheres e crianças, fez uma publicação em que defende que a televisão deve “impor limites quando os direitos humanos são violados” porque “não vale tudo pelas audiências”.

Catarina Furtado defende que “temos de ser vigilantes e agir em comunidade” quando as “princesas de hoje” se vêm privadas da sua liberdade. “Na minha opinião a televisão tem a obrigação de impor limites quando os direitos humanos são violados. Já temos informação suficiente do que não pode ser permitido”, defendeu, no Instagram, pedindo que os conteúdos televisivos “respeitem valores”.

Também a influencer Madalena Abecasis fez uma publicação no Instagram a pedir: “Não vamos esperar até Domingo” porque, considera, “esperar mais 24 horas é ser conivente”. “Esperar mais 1 hora é ser conivente. Estar a assistir a isto é ser conivente”, vincou, esperando que a TVI “não esteja à espera que um movimento nacional o expulse, com chamadas telefónicas infinitas para porem mais tostões ao bolso”.