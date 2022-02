A seleção portuguesa de futebol feminino venceu esta quarta-feira a congénere da Noruega, por 2-0, com golos de Tatiana Pinto e Carolina Mendes, em partida da 28.ª edição da Algarve Cup, realizada em Lagos.

No segundo encontro do torneio, a médio Tatiana Pinto abriu o ativo, aos 22 minutos, e a suplente Carolina Mendes, ao quarto minuto de descontos da segunda parte, selou o triunfo de Portugal, 29.º do ranking mundial, o segundo consecutivo no historial frente à teoricamente mais forte seleção norueguesa (13.ª).

Portugal juntou-se à Itália, ambas com três pontos, no topo da tabela da Algarve Cup, que este ano regressou com apenas cinco equipas. Dinamarca, Noruega e Suécia (que ainda não jogou) têm zero.

As portuguesas, em 4-4-2 losango e mais dinâmicas a aproveitar os espaços concedidos pela defesa de três centrais da equipa nórdica, estiveram por cima no encontro durante a meia hora inicial, somando várias oportunidades flagrantes de golo.

Logo no primeiro minuto, Diana Silva desperdiçou uma grande ocasião de perigo: surgiu isolada, mas, na cara de Aurora Mikalsen, tentou um chapéu que saiu mal medido e muito por alto.

Aos 19 minutos, foi a vez de Francisca Nazareth, com espaço para fazer melhor na grande área, concluir com um remate muito torto após bom trabalho de Tatiana Pinto de costas para a baliza.

A pressão das lusas acabou por ter frutos à passagem do minuto 22: a lateral Catarina Amado ganhou um duelo na direita e cruzou atrasado, a defensiva norueguesa não conseguiu afastar e a bola sobrou para o remate certeiro de Tatiana Pinto.

Ainda antes da meia hora, aos 27, o 2-0 esteve muito perto, mas a médio Andreia Norton acertou em cheio na trave na marcação de um livre direto.

Só perto do final da primeira parte é que as norueguesas se aproximaram da baliza de Inês Pereira, mas sem grande perigo, tirando um remate de Vilde Risa (38) e outra jogada intercetada na “hora h” por Carole Costa (38).

O segundo tempo teve muito menos chama durante um largo período de tempo, com a Noruega a mostrar-se sem criatividade na busca do empate e Portugal a tentar guardar a vantagem.

O jogo só voltou a animar no último quarto de hora, com várias oportunidades a surgirem de rajada para as duas equipas: Diana Silva (78 e 90+1), Jéssica Silva (80) e Tatiana Pinto (83) desperdiçaram o 2-0 e Julie Blakstad falhou o empate num ‘tiro’ à barra (80).

O golo da tranquilidade portuguesa chegou aos 90+4 minutos, numa jogada magistral: Jéssica Silva, com um passe de letra, assistiu Carolina Mendes, que à saída da guardiã norueguesa aplicou um ‘chapéu’ com muita classe.

Portugal volta a jogar no domingo, frente à Suécia, em jogo marcado para o Estádio Algarve, às 17h15.