O rapaz que estava, desde terça-feira, preso num poço com 25 metros numa aldeia no sudoeste do Afeganistão morreu, anunciou esta manhã o governo talibã.

Haidar, de 9 anos, não resistiu e acabou por morrer. A notícia foi difundida via Twitter por Anas Haqqani, conselheiro do Ministério do Interior afegão e um dos membros do governo talibã que se deslocaram a Shokak, na província de Zabul, a cerca de 400 quilómetros de Cabul, para acompanhar as operações de resgate. “Infelizmente, o Haidar deixou-nos para sempre”, escreveu. “Este é mais um dia de luto e dor para o nosso país.”

Poucas semanas depois de o marroquino Rayan ter também ele caído num poço e sucumbido após dias de tentativas infrutíferas de resgate, Haidar caiu quando estava a tentar “ajudar” os adultos a cavar um novo furo para abastecer de água a aldeia, devastada pela seca, contou à AFP Haji Abdul Hadi, o pai da criança.