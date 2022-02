Em atualização

Uma criança de nove anos está há dois dias presa num poço na vila de Shokak, no Afeganistão, e as autoridades estão a tentar levar a cabo o resgate.

Nas redes sociais circulam vídeos onde é possível ver e ouvir o jovem, nomeadamente devido a uma câmara que foi presa numa corda e levada até ao local onde a criança se encontra.

De acordo com a AFP, Haidar parece estar preso a cerca de dez metros de profundidade, num poço que deverá ter perto de 25 metros. Abdullah Azzam, secretário do vice-primeiro ministro Abdulghani Barada, disse no Twitter que no local está “uma equipa com uma ambulância, oxigénio e outras coisas necessárias”.

There is a child stuck in a rocky well in the southern province of #Zabul Afghanistan for over 1.5 day now. Although Magnanimous efforts is under way to save the child but unfortunately it seems like they have not been able yet to get him rescue , as the entire world is now almos pic.twitter.com/KkAvWqE48L

— Zulmy Khan (@khantokhiy) February 17, 2022