O navio-tanque “Nordic Sira” inicia esta sexta-feira as operações de abastecimento de combustíveis nos Açores, substituindo o “São Jorge” enquanto o barco que encalhou na Graciosa estiver a ser reparado, informou a Transinsular.

Num comunicado enviado às redações, o armador do navio adianta que o navio-tanque “Nordic Sira” chegou na quarta-feira a Ponta Delgada, ilha de São Miguel e “inicia hoje as operações de abastecimento de combustíveis na Região Autónoma dos Açores”.

O abastecimento “deverá iniciar-se pela ilha Terceira”, regressando o barco “a Ponta Delgada” após finalizar a operação, detalha a Transinsular.

A empresa “garante o regresso à normalidade no abastecimento da região”, depois do incidente com o navio “São Jorge”.

Citado no mesmo comunicado, Matthieu Roger, CEO da Transinsular, sublinha “a forma rápida e eficaz” como o armador, “em coordenação com a autoridade marítima nacional e a autoridade portuária, geriu e resolveu esta situação”, salientando “o nível de compromisso que a empresa tem para com os Açores”.

O responsável diz ainda que “a bordo do navio “Nordic Sira”, estará um responsável recrutado pela Transinsular, tecnicamente designado supercargo, com um forte conhecimento da região, que ao longo do tempo de operação deste navio, acompanhará toda a tripulação, cooperando com a mesma e atuando como facilitador em todas as necessidades da operação”.

O navio-tanque “São Jorge” encalhou ao início da madrugada do dia 8 de fevereiro, poucos minutos após ter saído do porto da Praia da Graciosa, acabando por embater com o casco, levando à imobilização da embarcação que deveria ter atracado em São Roque do Pico.

Aquele navio, que faz o abastecimento de combustíveis às ilhas do grupo central (Terceira, Graciosa, São Jorge, Pico e Faial) e Flores, sofreu um rombo no casco, que foi, entretanto, selado através de operações de soldadura subaquática.

O “São Jorge acabaria por ser rebocado para o porto da Praia da Vitória”, na ilha Terceira, onde foi retirado o combustível do barco.