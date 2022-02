O navio-tanque “Nordic Sira” vai substituir o “São Jorge” nas operações de abastecimento de combustíveis aos Açores enquanto o barco que encalhou na Graciosa estiver a ser reparado, informou esta sexta-feira a Transinsular.

O acidente com o navio “São Jorge” ocorreu cerca das 00h34 locais de terça-feira (1h34 em Lisboa), poucos minutos após ter saído do porto da Praia da Graciosa e embater com o casco, levando à imobilização da embarcação que deveria ter atracado em São Roque do Pico.

O navio, que faz o abastecimento de combustíveis às ilhas do grupo central (Terceira, Graciosa, São Jorge, Pico e Faial) e Flores, sofreu um rombo no casco, que foi, entretanto, selado através de operações de soldadura subaquática.

Segundo a Transinsular, essa intervenção “estabilizou definitivamente o navio”, permitindo o reboque para o Porto da Praia da Vitória, “em total segurança”, uma operação que se iniciou, “na quinta-feira às 19h18 locais (20h18 em Lisboa), estando prevista a chegada à Terceira pelas 12h00” desta sexta-feira.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Num comunicado enviado esta sexta-feira às redações, a Transinsular adianta que o navio acidentado vai ser substituído pelo “Nordic Sira” nas operações de abastecimento de combustíveis à Região Autónoma dos Açores, enquanto o São Jorge “estiver a ser reparado”.

O navio-tanque “Nordic Sira” está “perfeitamente adequado ao abastecimento e às especificidades dos portos dos Açores e chega a Ponta Delgada já na próxima semana”, lê-se no comunicado do armador português de transporte marítimo de cargas.

A Transinsular reitera que “não haverá falta destas matérias-primas durante a paragem do navio “São Jorge”, em consequência do incidente ao largo do Porto da Graciosa.

Após a chegada do navio acidentado à Terceira, a Transinsular “irá proceder à descarga do combustível seguindo-se, em tempo útil, o reboque do navio São Jorge para o continente para ser reparado, em estaleiro”.

No mesmo comunicado a Transinsular agradece “a colaboração e o empenho de todas as entidades competentes na resolução deste caso de forma rápida e segura”.