Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A porto-riquenha Sofía Jirau fez História ao tornar-se a primeira modelo com síndrome de Down com destaque numa campanha da Victoria’s Secret.

Na campanha “Love Cloud”, para comemorar o Dia dos Namorados, a modelo de 24 anos juntou-se a outras 17 mulheres.

Um dia sonhei com isto, trabalhei e hoje é um sonho realizado. Obrigada Victoria’s Secret por me veres como uma modelo #SemLimites”, escreveu Sofía na rede social Instagram para comemorar a sua conquista.

Sofía Jirau iniciou a sua carreira de modelo em Porto Rico, em 2019, informa a ABC News. No mesmo ano, lançou a sua loja de moda online Alavett, que é um sucesso de vendas.

Em fevereiro de 2020, a modelo fez a sua estreia na Semana da Moda de Nova Iorque. Com a sua própria campanha “Sem Limites”, Sofía quer aumentar a consciencialização sobre a síndrome de Down e passar a mensagem de que todos os sonhos são possíveis se acreditarmos neles.

Eu diria ao mundo que… não há limites e que podes alcançar os teus objetivos”, disse a modelo.

Na campanha “Love Cloud” a Sofía Jirau e a celebridades como Hailey Bieber e Taylor Hill, a marca juntou outras mulheres como Celilo Miles, uma bombeira indígena que foi fotografada a segurar o seu capacete.

A nova campanha da Victoria’s Secret é o primeiro lançamento de uma grande coleção desde que Raúl Martinez de tornou o novo diretor criativo da marca, em janeiro.