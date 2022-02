Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A junta de Santa Maior Maior está contra as filmagens da Netflix naquela freguesia, mas o presidente da Câmara de Lisboa não tem a mesma opinião. Através das redes sociais, Carlos Moedas deixou o recado à junta socialista, liderada por Miguel Coelho: “Ter grandes organizações internacionais interessada em projetar a nossa essência é uma oportunidade que Lisboa não pode recusar”.

Temos que voltar a fazer de Lisboa a grande referência europeia e uma verdadeira cidade do Mundo. Mantendo a nossa essência, a nossa identidade que tanto nos diferencia de outras cidades. pic.twitter.com/KY2VVJFiAp — Carlos Moedas (@Moedas) February 22, 2022

A competência para autorização das filmagens pertence à Câmara Municipal de Lisboa, que decidiu dar luz verde às gravações da produtora Ready to Shoot, para a Netflix, durante oito noites consecutivas, nas zona da Baixa, Mouraria e Chiado. As gravações deverão começar no final de junho, entre as 18h e as 08h, mas o socialista Miguel Coelho disse esta segunda-feira, em comunicado, que está preocupado e que está em causa o descanso dos moradores.

Os “efeitos de fogo, armas de fogo, colisões entre automóveis, perseguições com automóveis e motociclos, perseguições de motociclos pelas escadas e escadinhas dos bairros”, refere a junta de freguesia, “não deixarão de provocar um grande incómodo para a população residente, sobretudo para as famílias com crianças e para os idosos”.

No entanto, para Carlos Moedas, “este é o momento de voltar a dar a oportunidade às pessoas de relançarem a sua vida, relançando a cultura, a economia e a inovação”. E acrescenta: “Temos que voltar a fazer de Lisboa a grande referência europeia e uma verdadeira cidade do mundo”.