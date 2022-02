Jamala, a cantora ucraniana que venceu o Festival Eurovisão da Canção em 2016, tornou-se agora numa refugiada da guerra que assola a Ucrânia.

No dia 24, a cantora partiu de Kiev com os seus dois filhos, tendo chegado esta segunda-feira à Roménia.

Na noite de dia 24 nós partimos de Kiev com os nossos filhos. Passámos quase quatro dias no carro, em paragens espontâneas, sem nenhuma comida que, em estado de choque, ninguém se lembrou de trazer. [Andámos] dois quilómetros em quatro horas”, explicou a cantora na sua conta da rede social Instagram, onde partilhou várias fotos na estrada com os seus filhos.

Da Roménia, a cantora e os seus filhos — o marido teve de ficar para trás, uma vez que a lei marcial e vigor não lhe permitiu abandonar o território ucraniano — partiram para Istambul, na Turquia, onde Jamala e a sua família estão agora em casa da irmã da cantora.

Decidi abandonar Kiev a 24 de fevereiro na final do dia quando se ouviram explosões perto de minha casa. Decidimos partir com as crianças para oeste, para Ternopli perto de Lviv. Lá passámos a noite numa vila com algumas pessoas. Pensámos em ficar lá e esperar durante algum tempo para ver se a situação melhorava, explicou a cantora numa entrevista ao canal de Israel KAN.