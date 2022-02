Os próximos anos prometem ser os mais silenciosos de sempre nas estradas. A transição para a mobilidade elétrica está em marcha e o aumento progressivo do número de veículos a bateria em circulação vai ser notado pelos nossos ouvidos. Ao mesmo tempo, fazem-se etapas no caminho para a neutralidade carbónica que é fundamental para assegurar a sobrevivência dos ecossistemas.

É neste horizonte que a Fiat se posiciona com a ambição de ser protagonista da jornada de recuperação do planeta e dos povos dos países mais pobres. No quadro da crise pandémica e das alterações climáticas, a marca segue uma estratégia de comercialização de veículos sem emissões produzidos em fábricas com mínimo impacto ambiental.

Na segunda década do século XXI, a marca de Turim assume-se como fabricante de automóveis ecoeficientes com um RED muito especial. O Novo (500)RED inaugura uma série especial baseada no Novo Fiat 500 elétrico, que chega ao mercado como um super-herói vestido de vermelho para ajudar a salvar o planeta e a sua população.

A Fiat torna-se assim no primeiro construtor automóvel a associar-se à organização humanitária (RED) para apoiar as missões do Fundo Global. Parte do lucro das vendas da Família (500)RED vai ser aplicada em ações humanitárias de apoio à luta contra a SIDA e na implementação de medidas de resposta à COVID‑19 para reduzir o impacto desta pandemia nas regiões mais desfavorecidas. A Fiat faz parte do grupo Stellantis, a aliança entre construtores que integra 14 marcas automóveis e cuja administração assumiu o compromisso de entregar quatro milhões de dólares à organização humanitária (RED) ao longo dos próximos três anos.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

A (RED) foi criada por Bono, vocalista dos U2 e por Bobby Shriver, conhecido ativista americano, em 2006, como organização sem fins lucrativos destinada a angariar fundos para a luta contra a SIDA através do contributo de empresas e consumidores. Até agora, a (RED) já conseguiu reunir mais de 700 milhões de dólares para o Fundo Global, uma ajuda com impacto na vida de mais de 220 milhões de pessoas. Ao associar-se com a (RED) na luta contra as pandemias, a marca italiana oferece aos consumidores a oportunidade de contribuir para esta causa através da aquisição de qualquer modelo desta série especial.

(RED) é o novo verde

Ética e estética surgem de mãos dadas nesta série especial que traduz a necessidade cada vez mais urgente de conduzir a mudança, rumo a um ambiente mais sustentável. A Fiat pretende transmitir a mensagem (RED) a todos os clientes, por isso a série especial está disponível em várias versões da Família 500 – 500, Novo 500 elétrico e 500X.

Por enquanto, no mercado nacional é possível adquirir o Novo (500)RED nas variantes berlina e cabrio na exclusiva cor vermelha, com detalhes a condizer por dentro e por fora, nos logótipos, capas dos espelhos e nas jantes de liga leve. O emblema específico na base da janela traseira contribui bastante para o reforço da identidade visual do modelo. Além do vibrante Vermelho by (RED) que assinala a parceria com a organização humanitária, este modelo também pode ser comprado em Preto Onyx, Branco Ice e Cinzento Mineral.

No interior, o painel vermelho glossy domina as atenções em conjunto com o banco do condutor, na mesma cor vermelha em contraste com os restantes assentos em preto. Os clientes menos arrojados podem sempre optar por manter os bancos todos da mesma cor, vermelha ou preta. O compromisso com a sustentabilidade é visível na seleção de materiais utilizados nesta série. Os bancos de design exclusivo são forrados com tecidos produzidos com fios Seaqual®, uma fibra obtida a partir de plásticos recuperados dos oceanos. Os tapetes também são personalizados e ainda se escolher os estofos com o banco do condutor em vermelho e dos passageiros em preto o pedal de acelerador é em alumínio anodizado… vermelho.

O Novo (500)RED é totalmente elétrico e vem equipado com um motor de 70 kW (95 cv) com autonomia para percorrer 190 quilómetros (ciclo WLTP) sem poluir o ar com emissões nocivas. Além da regeneração da energia quando está em circulação, a bateria suporta vários modos de carregamento em postos públicos ou em casa. O pequeno citadino pode ser carregado rapidamente, à potência de 50 Kw, garantindo autonomia para 50 km em menos de 10 minutos de carga. Em cerca de meia hora, a 50 kW, consegue carregar 80% da capacidade máxima da bateria.

Em termos de infoentretenimento, a conectividade é garantida pelo sistema multimédia touchscreen de 10,25 polegadas com navegação integrada, Apple CarPlay® e Android Auto®. Para diferenciar a experiência, na entrega de cada Novo (500)RED, os clientes recebem uma carta de boas-vindas a atestar o envolvimento na iniciativa de doação ao Fundo Global, uma capa especial para a chave do carro e um dispensador personalizado que pode ser utilizado com gel desinfetante para higienizar as mãos.

A apresentação mundial do modelo que assinala a parceria com a (RED) decorreu em setembro, no momento da inauguração do renovado Lingotto, o histórico edifício porta-estandarte da marca de Turim desde 1923. A pista oval com mais de um quilómetro, usada para testar automóveis ao longo de décadas no enorme terraço do prédio, está agora aberta ao público. Mas, por enquanto, apenas podem circular bicicletas ou veículos elétricos. As obras de reconversão incluíram a construção da “Casa 500” dedicada à história do citadino mais famoso da FIAT e também a criação do maior “jardim suspenso” da Europa, onde podem ser apreciadas milhares de espécies, a quase 30 metros do solo.

No final do ano 1950, o Lingotto foi o berço de um automóvel tão popular que alguns historiadores não hesitam em apontá-lo como um dos responsáveis pelo dinamismo da economia italiana do pós-guerra. Falamos do Cinquecento, o primogénito Fiat 500 cujo legado se mantém vivo até hoje, nos atuais modelos da gama, como o Novo (500)RED que chega com a missão de proteger o planeta e as pessoas.