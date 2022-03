Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

“É claro que Putin está preparado para usar táticas bárbaras e indiscriminadas contra civis inocentes, para bombardear edifícios, para enviar mísseis contra edifícios, para matar crianças”, afirmou esta terça-feira o primeiro-ministro britânico, numa conferência de imprensa ao lado do primeiro-ministro polaco, Mateusz Morawiecki, na Polónia.

Boris Johnson aterrou esta manhã em Varsóvia, sendo que depois segue para a Estónia. Mais tarde, irá encontrar-se com as tropas britânicas que estão no terreno, juntamente com o secretário-geral da Nato, Jens Stoltenberg.

Assegurou ainda que os países ocidentais estão preparados para intensificar as sanções contra a Rússia “durante o tempo necessário”, como retaliação pela invasão da Ucrânia. “Vladimir Putin subestimou a unidade e a determinação do Ocidente e do resto do mundo. E vamos manter a pressão económica (…) É evidente que já está a ter um efeito dramático. Estamos prontos para intensificar e continuar o tempo que for necessário”, disse o líder conservador durante uma viagem à Polónia.

Boris Johnson indicou também que o Presidente russo “subestimou” o desejo do povo ucraniano “de defender e proteger o seu próprio país”, sublinhando “a liderança e coragem” demonstrada pelo Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.

Acho que ele inspirou e mobilizou não só a sua população, mas o mundo contra o que aconteceu.”

O primeiro-ministro britânico adiantou ainda que o Reino Unido está “pronto para ajudar” a Polónia.

“Nós no Reino Unido estamos prontos para vos ajudar. Temos bens humanitários a chegar, como sabe, acho que dois aviões com equipamentos médicos que aterraram e há mais a caminho.”