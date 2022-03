Detido no passado domingo, 27 de fevereiro, na cidade polaca Rzeszów, onde documentava a saída em massa dos milhares de ucranianos em direção àquele país, o jornalista basco Pablo González está em prisão preventiva, acusado de espionagem. Ao serviço de vários meios de comunicação social, incluindo o espanhol Público, o repórter esteve quatro dias incomunicável, tendo inclusivamente sido sujeito a interrogatórios judiciais sem a presença de um advogado.

A denúncia é do advogado Gonzalo Boye que, ao fim destes quatro dias, veio esclarecer que o basco nascido na Rússia está acusado do crime de espionagem nos termos do artigo 130º do Código Penal da Polónia.

Em defesa do jornalista que diz ter sido “preso por fazer o seu trabalho”, o advogado exige “que a sua integridade física e libertação imediata sejam garantidas” argumentando que “sem liberdade de imprensa não existe democracia”.

Entretanto, várias organizações internacionais juntaram-se ao protesto, entre elas o Instituto Internacional de Imprensa, a Plataforma para a Liberdade de Informação, os Repórteres Sem Fronteiras, a Federação Internacional de Jornalistas, a Associação de Imprensa de Madrid, o próprio Sindicato dos Jornalistas de Madrid e o Colégio Basco de Jornalistas.

#Poland: IPI urges @PolandMFA to immediately secure release of #Spanish freelance journalist @PabVis, who was detained in #Rzeszow near #Ukraine border, where he has been reporting for @publico_es on arrival of refugees. Authorities must provide reasons for his arrest. @boye_g pic.twitter.com/EWQnqUuzvi

— IPI-The Global Network for Independent Journalism (@globalfreemedia) February 28, 2022