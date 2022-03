Interrompa-nos se isto não lhe fizer sentido. Tem muita estima pelo telemóvel que leva no bolso, mas, e lamenta ter de o admitir, provavelmente ele já não é capaz de dar resposta às inúmeras tarefas que lhe preenchem o dia. A bateria do seu smartphone atual vai-se num instante e tem de esperar uma eternidade até que volte a estar carregada, as fotografias já não fazem pirraça aos amigos no Instagram e provavelmente já caiu tantas vezes que nem dá gosto usá-lo. É inevitável e acontece a todos. Se se revê na maioria destes pontos, o mais certo é que esteja na altura de trocar de telemóvel.

Não vamos arriscar dizer que tudo tem uma razão de ser, mas a verdade é que a OPPO acabou de apresentar a sua nova gama de smartphones, composta pelos dois topo de gama OPPO Find X5 5G e OPPO Find X5 Pro, ao qual se junta o OPPO Find X5 Lite 5G, que se apresentam no mercado com uma abordagem inovadora e vanguardista.

Com estes novos telemóveis, acabou-se aquela história de tirar fotos à noite para, no dia seguinte, se aperceber de que ficaram cheias de ruído, desfocadas e prontas a ir para o lixo. É que estas novas câmaras são tão avançadas e capazes que vai voltar a dar tudo no Instagram, enchendo o feed de cor, mesmo em situações de baixa luz.

Da mesma forma, também pode dizer adeus àqueles momentos em que, num dia particularmente intenso de trabalho, tem o seu telemóvel a acusar lentidão entre as dezenas de mensagens, videochamadas e e-mails a que tem de dar resposta no momento. Longe da memória ficam também as horas passadas a olhar para a percentagem de bateria à espera de que carregue o suficiente para durar o resto do dia ou da noite.

Com os novos OPPO Find X5 5G e OPPO Find X5 Pro 5G, a vida fica mais fácil porque tem, no bolso ou na mala, um equipamento adequado às suas necessidades. Mas também há uma opção para quem, embora precise de um smartphone igualmente capaz, não esteja interessado em gastar muito dinheiro.

Falamos do OPPO Find X5 Lite 5G que se apresenta como um equipamento mais em conta que, apesar disso, não descura nas funcionalidades importantes.

Fotografias nítidas, até à noite, tudo graças à parceria com a Hasselblad

É altura de voltar a dar tudo no Instagram, seja como vídeo ou imagem. Não o vamos incomodar com detalhes técnicos, mas vamos dizer-lhe o que, provavelmente, mais importa se estiver naquela fase do troco-ou-não-troco de telemóvel. O poder da nova gama da OPPO está pensado para aqueles que precisam de um telemóvel que esteja sempre à altura de registar o melhor momento para, mais tarde, recordar com família e amigos. Tudo isto, graças à parceria que a OPPO firmou com a Hasselblad, a marca especializada na produção de câmaras e material fotográfico. Com esta parceria, a OPPO quer oferecer aos utilizadores dos novos OPPO Find X5 Pro e OPPO Find X5 cores mais naturais e uma experiência global de imagem mais refinada. Alavancando a Calibração Natural de Cores com a Hasselblad, a OPPO procura também melhorar ainda mais a solução de calibração de cor e visa estabelecer uma nova referência em termos de desempenho de cor da câmara do smartphone, proporcionando uma performance consistente ao nível da cor.

Por isso, o novo OPPO Find X5 Pro 5G apresenta uma capacidade que permite o maior desempenho de imagem possível. Isto significa que as suas fotografias e vídeos vão sair reforçados em qualquer contexto em que sejam registados. Especialmente à noite, altura do dia em que, regra geral, é difícil tirar fotografias, mas durante o qual os novos OPPO conseguem registar fotografias nítidas e cheias de cor. Como? A OPPO criou um NPU de imagem dedicado — MariSilicon X — para trazer vida à noite sem sacrificar a cor. Baseada num processo de 6-nanometros, criado para um desempenho de imagem de alto nível, o processador MariSilicon X possui a maior força de computação com inteligência artificial disponível no mercado.

O resultado é uma resolução de vídeo noturno quatro vezes melhor, com menos granulação, e reprodução de cor superior, possibilitando, pela primeira vez, o Vídeo 4K Ultra Noturno num smartphone Android e transformando em mais claro cada momento como se de uma imagem estática se tratasse.

Além disso, esta é também a primeira vez que, num telemóvel Android, se consegue gravar vídeos em resolução 4K Ultra à noite sem que a imagem perca definição, clareza ou nitidez. A cor, mesmo em contextos de baixa luminosidade, ganha vida com o OPPO Find X5 Pro 5G. A câmara frontal, de 32 MP, também sai reforçada para que até as suas selfies saíam o mais bonitas possível, até em condições de pouca luz.

Fotografia: Tim Ruivo, @tintimruivo 4 fotos

Mas as novidades não se ficam por aqui. É que, com os novos smartphones OPPO, fotografias tremidas são coisa do passado graças a uma tecnologia que, sem que tenha de fazer nada para que ela funcione, reduz drasticamente o movimento das mãos quando está a tentar tirar aquela fotografia perfeita.

E as fotografias são, como dizer, quase do outro mundo, com cores fortes, bem balançadas, fiéis àquilo que os nossos olhos veem e saturadas — sem nunca parecem artificiais.

Qualquer que seja o modelo que escolha, e todos têm câmaras relativamente semelhantes em termos de qualidade, o que a marca garante é fotografias (e selfies) o mais artísticas e avançadas possíveis. Tudo isto, claro, apenas carregando num botão.

Carregamento rápido, a qualquer altura do dia

Com os novos telemóveis OPPO, o receio de ficar sem bateria a meio do dia é coisa do passado. A autonomia das baterias desta nova gama é perfeitamente capaz, mas a marca sabe que um utilizador mais exigente precisa de estar constantemente ligado e, por isso, de ter um equipamento que nunca lhe falhe entre as inúmeras mensagens, e-mails e chamadas a que tem de dar resposta num dia mais intenso.

Por isso, os novos smartphones OPPO dispõem de carregamento rápido para garantir que, no momento exato em que ficar sem bateria, está novamente online numa questão de minutos. E se acha que estamos a exagerar, pense outra vez.

Em apenas 12 minutos, é possível carregar o OPPO Find X5 Pro 5G do 0% aos 50%. Carregar até 100% demora aproximadamente 30 minutos.

Todos os equipamentos da nova gama OPPO são compatíveis com carregamento rápido, o que significa que, agora, monitorizar a autonomia do telemóvel deixa de ser uma dor de cabeça.

Em cerâmica ou vidro. Resistência é a palavra de ordem

Desastrados, este equipamento é para vocês. Não há que ter vergonha de o admitir: já todos deixámos cair o nosso telemóvel ao chão um infindável número de vezes. A qualidade de construção é, cada vez mais, um dos pontos importantes na escolha do telemóvel e, por isso, a OPPO aposta em materiais resistentes como a cerâmica, o vidro e o metal.

A cerâmica reveste a traseira do OPPO Find X5 Pro 5G numa combinação entre resistência e elegância, em qualquer cor que escolha. E há duas disponíveis: preto e branco. Independentemente da versão que opte por comprar, garantimos que, quer o tenha na mão ou na mesa, vai estar em grande estilo. E sempre com personalidade.

Mas o melhor vem a seguir: é que o OPPO Find X5 Pro 5G é ainda resistente a salpicos, água e pó. Vamos traduzir isto para os mais desastrados: pode levá-lo para uma noite de copos com os amigos ou até mesmo para a casa de banho, onde insiste ser capaz de lavar os dentes e enviar mensagens ao mesmo tempo. Apostar no novo topo de gama OPPO também é saber que pode viver a vida ao máximo por ter um equipamento resistente e duradouro em todas as situações.

Apesar das diferenças de materiais na traseira, qualquer um dos modelos tem apontamentos em metal ao longo do equipamento, dando-lhe peso e consistência na mão.

Um telemóvel sempre veloz e capaz. Até nas chamadas

A OPPO sabe que os seus utilizadores são aqueles que, regra geral, se habituaram a fazer muitas coisas ao mesmo tempo. O mundo, cada vez mais frenético e interligado, obriga a isso mesmo. Por isso, no interior dos novos smartphones da OPPO Find X5 Series estão os processadores mais rápidos, velozes e eficientes que o mercado tem para oferecer nesta gama de preços.

Os três modelos da nova gama OPPO estão pensados para aguentar qualquer tarefa que tenha de ser desempenhada, por mais exigente que possa ser em termos computacionais. Isso implica entrar e sair de apps, responder a e-mails ou mensagens enquanto aguarda o upload de um ficheiro na nuvem ou edita fotografias de alta resolução captadas pelas câmaras potentes dos novos OPPO.

Todo este processo é feito sem qualquer esforço do equipamento, que permanece responsivo ao longo de toda a utilização. E não importa a quantidade de apps que tenha abertas. Mesmo que as deixe de usar por tempo indeterminado, quando voltar a elas, a garantia é que estarão prontas a ser usadas.

Além disso, os novos telemóveis da gama OPPO Find X5 Series estão equipados com o chip 5G, tendo acesso à nova tecnologia de telecomunicações. Com a OPPO, a experiência de chamadas e de acesso à internet é ainda mais veloz e com enorme qualidade.

OPPO Find X5 Pro 5G 8 fotos

Um ecrã enorme para todas as tarefas

Um ecrã enorme para qualquer conteúdo que lhe atire para cima? Os novos OPPO fazem check a este requisito. No topo de gama, o OPPO Find X5 Pro 5G, o telemóvel é composto por um ecrã vibrante de 6,7 polegadas que tornam qualquer mensagem, vídeo ou imagem agradável de ver. Graças à dimensão de um ecrã nítido e vivo, ver um qualquer vídeo ou ler e-mails são tarefas ainda mais fáceis. Porque um telemóvel também serve para tornar a vida um bocadinho mais simples.

E dado que a parte frontal do telemóvel é, toda ela, composta por ecrã — na medida em que a moldura que o rodeia é mínima — a imagem parece saltar do equipamento, possibilitando uma experiência o mais imersiva possível.

Além disso, os ecrãs do OPPO Find X5 Pro 5G e do OPPO Find X5 5G (este, de 6,5 polegadas) contam com uma taxa de atualização de 120Hz. Conversa demasiado técnica — e aborrecida — à parte, o que precisa de saber é que esta tecnologia dá-nos a sensação de que entre o nosso dedo e conteúdo com o qual vamos interagir (seja uma mensagem, uma imagem ou um documento) não há qualquer barreira. Isto porque as animações de resposta ao toque são muito velozes e agradáveis de ver.

O ecrã do OPPO Find X5 Lite 5G, de 6,4 polegadas, tem um ecrã igualmente nítido e imersivo, provando que até os utilizadores mais casuais têm direito ao melhor conteúdo. Todos os modelos dispõem de um leitor de impressão digital embutido.

Os novos OPPO estão a caminho de Portugal. E já os pode encomendar

A gama OPPO Find X5 Series, que se apresenta no mercado com características vanguardistas, chega a Portugal já a 21 de março. A campanha de pré-compra começou no dia 4 de março e está disponível até dia 20 de março. O OPPO Find X5 Pro 5G, disponível nas cores branco cerâmico e preto esmalte, vai custar 1.299€

O OPPO Find X5 5G, disponível nas cores branco e preto, vai custar 999€. Já o OPPO Find X5 Lite 5G, que pode comprar em azul estelar e preto estrelado, vai custar 549€. Entre 4 e 20 de março, os utilizadores que pretendam adquirir um dos novos equipamentos terão direito a ofertas exclusivas. Na compra do OPPO Find X5 Pro 5G, a marca oferece uns OPPO Enco X, o OPPO Watch Free, o carregador wireless AirVOOC e uma capa Kevlar.

Na compra do OPPO Find X5 5G, a oferta é composta pelos OPPO Enco X, o OPPO Watch Free e a capa Kevlar;

Caso escolha o OPPO Find X5 Lite 5G, a marca oferece os OPPO Enco Free2, uma OPPO Band Sport e uma capa protetora.