O carro onde cabe a vida e o mundo

Quisemos conhecer o Fiat (500)RED a fundo, e pedimos à Joana Barrios para nos ajudar a testar e experimentar todas as características e funcionalidades deste automóvel. Mais do que isso, pedimos-lhe para usar o carro na sua vida normal e fazer com ele todas as tarefas do seu dia a dia. O objetivo era perceber tudo na realidade concreta.

Espaçoso e solidário

No dia em que fizemos esta reportagem, começámos de manhã bem cedo num local onde estacionar não é fácil. Mas para quem tem um Fiat 500, parar o carro não é problema. Lá estava ele, em pleno Príncipe Real, à espera da Joana e pronto para transportar as cadeirinhas das crianças, as compras, e tudo o que viesse a ser necessário. Ainda há quem pense que este carro é tão pequeno por fora como no interior, mas é a própria Joana que garante: “Aqui dentro cabe o mundo!”. E, enquanto arruma os brinquedos que ficaram espalhados, explica-nos mais algumas das características — surpreendentes, diga-se de passagem — do (500)RED. É que, além de ser altamente tecnológico e 100% elétrico, este modelo foi criado a partir da parceria da Fiat com a organização humanitária RED, de que o músico Bono Vox é um dos fundadores. Ao adquiri-lo, é automaticamente ativada uma doação ao Fundo Global para apoiar a prevenção, tratamento, aconselhamento, testes, educação e serviços de atendimento às comunidades mais necessitadas e que também apoia a prevenção e o tratamento de doenças e pandemias como o HIV e Covid.

Um carro para hoje

O Fiat (500)RED não é apenas espaçoso e solidário. Este carro é, por todas as razões, altamente adaptado aos dias de hoje, e os equipamentos e superfícies que estão em maior contacto com os passageiros foram tratados para prevenir contágios. O filtro do habitáculo, o tecido dos bancos, o revestimento do volante e a bagageira contêm substâncias biocidas altamente eficazes contra vírus, bactérias e aerossóis (entre 95% e 99,9% de eficácia). Tudo testado e simulado para garantir mais saúde para quem escolhe este Fiat e para o próprio planeta, porque o (500)RED não é apenas elétrico e solidário a nível mundial. O bem das pessoas que transporta também mereceram toda a atenção quando foi projetado. Não é por acaso que incluem uma oferta exclusiva de boas vindas, que inclui uma carta assinada por Bono Vox e pelo CEO da Fiat, uma capa especial para a chave do carro e um dispensador de gel desinfetante para a higienização das mãos. É mesmo o automóvel perfeito para os nossos dias.