Estávamos em 1983 quando um grupo de enfermeiros enfrentou o medo e a discriminação ao criar a primeira ala hospitalar no mundo para tratar, acompanhar e, acima de tudo, acarinhar os doentes com HIV, que enfrentavam uma sentença de morte.

É a história destes homens e mulheres que contrariaram todas as advertências que se conta no documentário “5B”, produzido em 2018 por Dan Krauss e Paul Haggis apresentado pela primeira vez no Festival de Cannes, em 2019, tendo conquistado um Grand Prix do Cannes Lions Awards.

Este documentário, cujo tema se torna cada vez mais atual, quando traçado um paralelismo com a pandemia da COVID-19, será transmitido numa iniciativa da Janssen, em parceria com a Cinema NOS, no próximo dia 15 de março. A exibição acontecerá na sala 4 dos cinemas NOS Alvaláxia, em Lisboa, a partir das 17 horas.

A enquadrar o documentário, a Janssen convida o deputado e investigador Alexandre Quintanilha, o escritor Richard Zimler, Kamal Mansinho, infecciologista e um dos pioneiros na pesquisa sobre o vírus do VIH/SIDA em Portugal e Luís Mendão, Presidente do GAT – Grupo de Ativistas em Tratamento. A conversa, a ser moderada por Carla Jorge de Carvalho, host da Rádio Observador, abordará as conquistas sociais e os avanços culturais que existiram desde então, com o contributo da ciência e da inovação em saúde que transformaram uma doença fatal numa doença crónica.

As inscrições para assistir presencialmente ao evento são limitadas a Profissionais de Saúde, Associações de Doentes, ONG’s, ativistas e comunidade LGBTQI+, investigadores e jornalistas. Para fazer a inscrição, basta aceder ao site da Iniciativa 5B.

Caso queira assistir apenas à conversa entre os quatro convidados, poderá fazê-lo através do site do Observador e do Facebook, a partir das 17h30.

Tome nota: dia 15 de março às 17h30 no site ou Facebook do Observador

