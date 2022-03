Comecemos com números. Bem sabemos que nunca é a forma ideal de agarrar o leitor, mas mantenha-se connosco e perceberá porquê. Recentemente, foi publicado um estudo, acerca de hábitos de leitura, conduzido pela Fundação Gulbenkian e pelo Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa que deu conta de uma percentagem surpreendente: 61% dos inquiridos não leu um único livro durante o ano passado. E no seu caso? Quantos livros leu em 2021?

No momento exato em que o relógio confirma a passagem de um ano para o seguinte são muitas as resoluções que nos ocorrem. Se cumprir a tradição à risca, o método é sempre o mesmo: um brinde, uma passa, um desejo… Nesse momento, acreditamos que tudo é possível. Até mesmo de assumir o compromisso de ler um pouco mais a cada dia (identifica-se?). Contudo, bem sabemos que, muitas vezes, os dias passam e a camada de pó por cima dos livros adensa-se todos os meses. Sem mais desculpas: é preciso virar a página, retirar o livro da cabeceira ou da estante e permitir-se entrar na história. Os benefícios de um hábito de leitura consistente são muitos. Quer saber mais?

Ler faz bem. Conheça os benefícios

Se os livros viessem acompanhados de uma bula, certamente que o espaço destinado às contraindicações estaria vazio. Ao comprometer-se consigo e investir em tempos de leitura regulares, sabia que está a criar novas sinapses e a ativar novos caminhos neurais no seu cérebro? Quando entra na história e começa a criar relações de proximidade com o enredo e os seus personagens, não só estimula a elasticidade cerebral, como potencia a sua capacidade de memória, de interpretação e compreensão. Ao comprometer-se com esta atividade, estará a estimular a sua criatividade, a criar novos mundos dentro de si, estará a adquirir novos conhecimentos e a fazer uma pausa. E parar é importante: os momentos de tranquilidade permitem reduzir a sua pressão arterial, os seus batimentos cardíacos, e, assim, relaxar por completo.

“Quero ler mas não consigo”. Consegue sim

Não desista já. Não nascemos a gostar de ler. Este é um hábito que é incutido por quem nos rodeia ou que procuramos desenvolver quando começamos a ganhar o gosto pela leitura e a perceber os benefícios que essa atividade nos traz. Da próxima vez que disser a si próprio “não consigo”, experimente virar a página. Existem algumas técnicas que podem facilitar a criação deste hábito regular. Comece por escolher um livro acerca de um tema do seu interesse. Dessa forma, o prazer associado ao momento aumentará exponencialmente porque estará a ser exposto a um assunto da sua preferência. Nas suas horas vagas – na fila do autocarro, num trajeto de carro, na pausa do café -, em vez de pegar no telefone, comece por ler um parágrafo. Só custa começar. Assim que entrar na história, a possibilidade de querer desvendar a página seguinte será maior. Três dicas finais: dedique-se a um livro de cada vez, leia num local amigo da leitura – quiçá, um jardim? Uma cafetaria mais calma? -, ou descarregue os livros para qualquer dispositivo tecnológico que o acompanhe todos os dias.

Da leitura à escrita. Este prémio é para si

O prazer da leitura vem, por vezes, associado ao da escrita. Se este é o seu caso, e sempre sonhou escrever um livro infantil, esta pode ser a oportunidade de concretizar esse desejo. A nona edição do Prémio de Literatura Infantil Pingo Doce, o maior da área a nível nacional, está de volta e as candidaturas para a fase de texto decorrem até ao dia 31 de março.

Acha que este prémio é para si? Fique a saber que as candidaturas podem ser feitas no site da iniciativa – aqui. O vencedor da fase de texto será conhecido a 5 de maio, Dia Mundial da Língua Portuguesa, sendo que as candidaturas à fase de ilustração vão ter início no dia 12 de maio. Saiba mais sobre o regulamento, mas avançamos já com um dado importante: para além de terem a sua obra publicada, os vencedores de cada umas das fases irão receber 25 mil euros, respetivamente.

Promovido pelo Pingo Doce há mais de nove anos consecutivos, o Prémio de Literatura Infantil pretende incentivar a criatividade literária e artística, estimulando a emergência de novos talentos. Esta iniciativa insere-se no compromisso do Pingo Doce de apoio às comunidades envolventes, com o objetivo de promover a literacia infantojuvenil, democratizar o acesso aos livros e estimular hábitos de leitura em família, desde cedo.

Agora que se inspirou, quantos livros vai ler em 2022?