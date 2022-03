Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Como dois namorados que se admiram sob um altar inspirado nos arcos de flores mexicanos. Foi assim que arrancou esta quinta-feira a 58ª edição da ModaLisboa, que até domingo assiste às propostas para o outono/inverno de 2022/23. O Hub Criativo do Beato, mais precisamente a Factory Lisbon, abre as portas deste espaço acabado de renovar para receber os desfiles dos designers nacionais, antes de se tornar a casa de uma série de startups — e mesmo o tempo chuvoso deu uma ajuda para entrar no mood.

Este primeiro dia de ModaLisboa, habitualmente pautado pelo montra do Sangue Novo (esperada esta sexta-feira) contou apenas com um desfile no calendário, o de João Magalhães. O espaço da apresentação foi um anfiteatro, onde tudo começou com uma performance entre o bailarino e coreógrafo João Reis Moreira e a bailarina Leonor Carneiro. Como dois namorados que se admiram sob um altar inspirado nos arcos de flores mexicanos.

João Magalhães explicou ao Observador que este desfile foi pensado e criado à distância, resultou de um processo que envolveu várias pessoas e que foi muito orgânico, por isso, quando o designer percebeu que iria existir um ecrã, surgiu a ideia de fazer um streaming durante a performance do desfile. Não porque goste, pelo contrário, “gosto de estar com as pessoas ao vivo, mas já que estivemos obrigados a isto, ao menos vou aproveitar”. Então um telemóvel nas mãos do bailarino ganha protagonismo e começa a filmar um vídeo que se reflete em streaming num ecrã de frente para a plateia. Primeiro a dança da sua companheira e bailarina e depois o desfile de moda.

João Magalhães estava decidido a não fazer coleção nesta estação para se dedicar aos assuntos mais business, mas confessa-se compulsivo e quando começou a desenhar não conseguiu parar. Depois seriam apenas dois ou três coordenados. No final, a coleção “Venus and the solitary cloud” contou com 12, mais dois para os bailarinos. Tudo começou no dia 2 de janeiro no México, “estava sozinho e fui a uma igreja que estava num ponto mais alto de uma vila em Chiapas. Nessa igreja estava um retrato de Nossa Senhora de Guadalupe e uma moldura em néons e eu pensei ‘isto é ótimo!’ E na sacristia estava uma Nossa Senhora coberta de lantejoulas.” Explica que viajar sozinho e, em especial no Natal, o deixou mais introspetivo e esta inspiração religiosa foi o ponto de partida para a coleção. Depois juntou um pouco de um filme que adora, “Romeu e Julieta”,

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O que mais salta à vista é uma paleta cromática vibrante e contagiante. “Durante anos só vesti preto e hoje só uso roupa colorida. Usei preto pela primeira vez numa coleção minha agora. O preto é usado como uma bengala, ou para não dar nas vistas ou para não ter trabalho, e pode ser uma coisa maravilhosa. Então pensei ‘vamos usar preto, mas que não seja uma seca’.”

Mas a coleção está recheada de pormenores, dos quais o designer destaca “os bordados com constelações de signos no vestido da ‘Nossa Senhora’”, que ficaram a cargo de Uma Labattut (Umamade). Diz que há coisas de que, simplesmente, gosta porque “não tem de ser tudo intelectualizado” e também deu mais um toque pessoal com elementos de temática marítima — e foi ele quem tingiu e pintou à mão os tecidos, como a ganga e a organza. Refere ainda as “botas de cowboy a arder”, ou seja, com cores psicadélicas e, no que toca aos acessórios, há que referir as luvas que “sempre foram uma tendência, mas talvez também venha, inconscientemente, da pandemia.” Os acessórios são criações de Marcos Hasshorn e há ainda que destacar as vistosas peças de bijuteria que até incluem uma coroa.

João Magalhães gosta de explorar dualidades e o próprio admite serem uma constante nas suas coleções. O designer cria sob em nome próprio desde 2019, mas começou por lançar uma marca de acessórios em 2014, a Morecco, e só no ano seguinte se lançou no vestuário e estreou na ModaLisboa. Nesta edição calhou-lhe a responsabilidade de ser o desfile de abertura. E esteve à altura.

Se a pandemia obrigou este evento de moda a tornar-se digital, o regresso ao formato presencial já aconteceu na última edição, em outubro de 2021, embora com uma grande redução de público que respeitava as normas de segurança. Contudo, é agora que os dois mundos se cruzam, numa edição sob o tema ModaLisboa Metaphysical, em que moda, tecnologia, inovação e arte se cruzam num evento presencial que promete contar com uma forte componente digital

Nesta quinta-feira de arranque, os motores aqueceram ainda de tarde com as Fast Talks, um espaço de discussão sobre temas atuais que a moda e a sociedade partilham, dividido em dois formatos e com o contributo de especialistas nas áreas a explorar. Primeiro houve três Pitch Sessions que exploraram os temas da descentralização da moda, hiperconexão, mudança, tecnologia, comunicação e sustentabilidade. Por fim a Talk foi dedicada ao tema da “metasociety: new frontiers for communication”. Depois um cocktail ajudou a aquecer o ambiente num dia cheio de chuva e quando chegou a hora do desfile de João Magalhães a expectativa era muita. Estão lançados os dados para os próximos passos da ModaLisboa.