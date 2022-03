"Eu varria, montava, carregava, fui crescendo e as pessoas começaram a ter respeito por mim". Luís Pereira, o homem dos bastidores

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Luís Pereira não é uma figura pública e, como se verá na entrevista, não quer ser. Mas quem já percorreu os corredores da moda em Portugal já, certamente, se cruzou com ele ou ouviu alguém remeter alguma dúvida ou questão “para o Luís”. Tem a responsabilidades de coordenar os bastidores das semanas de moda nacionais e faz casting de modelos. Também tem a sua própria agência de comunicação. Mas foi a sua postura na vida e no trabalho que fez com que se tornasse um nome incontornável no panorama nacional.

Quando já se aqueciam motores para mais uma edição da ModaLisboa, que arranca esta quinta-feira com as propostas dos designers nacionais para o outono/inverno 2022, encontrámo-lo no Hub Creativo do Beato, onde o evento de moda terá lugar esta estação, para uma entrevista de vida que revê mais de três décadas.

Inspirámo-nos num espaço em construção para perceber como a sua carreira e o percurso da moda nacional se construiram lado a lado, como se os astros assim os tivessem alinhado ao longo de mais de três décadas, cruzando-se primeiro com a moda no Porto e acabando por abraçar Lisboa como a sua cidade. Luís Pereira tem 55 anos, nasceu em Angola e a guerra no seu país trouxe-o para Portugal ainda pequeno — nem de propósito, o conflito na Ucrânia estourou poucas horas antes desta conversa e foi por aí que começámos, cientes de que a moda é uma área de criatividade que absorve tudo o que a rodeia e que está em constante mudança. “O conflito não devia existir. Lógico que a seguir vai influenciar a moda, uns vão para a tendência da guerra e outros para o lado contrário. Vai ter sempre influência.”

Começar pelo princípio

Estamos a fazer esta entrevista depois de ter começado uma guerra de madrugada e numa altura em que está empenhado a preparar a próxima edição da ModaLisboa. Acha que, nestas alturas, devemos só focar-nos no conflito ou o “show must go on”?

Eu acho que devem continuar. O mundo tem de continuar. A pandemia já veio fazer estragos e agora numa fase de crescimento, esta guerra não veio numa boa altura. Saímos de uma guerra e estamos a entrar noutra. O mundo da moda tem de continuar porque é um negócio muito grande. Mas vamos sentir isso, a seguir. No valor das matérias primas, dos transportes… Agora as feiras estão também a decorrer, mas quando forem as entregas [de encomendas] não se sabe se a matéria-prima vai existir e quais os seus valores. Na altura da pandemia sentiu-se muito, não havia materiais, não havia coisas para entrega e tudo demora muito mais tempo. A logística que existia foi interrompida, agora no regresso há muitas empresas que não existem, voltam de outra forma, têm outros preços.

Se não estivesse hoje aqui o que estaria a fazer?

Gostava muito de ter sido médico, mas depois era tanto tempo a estudar, e comecei cedo a querer conhecer o mundo e a querer sair de casa dos meus pais e viver na moda. Nasci em Angola e vim viver para São João da Madeira, para casa dos meus avós, com 10 anos. Os meus pais foram para Ovar e eu aos 17 anos fui viver para o Porto. Fiquei lá até aos 23, depois vim para a tropa para Lisboa e voltei para o Porto. Depois vim trabalhar à noite para Lisboa e fiquei por cá, mas continuava à mesma na moda. Trabalhava com designers em lojas de design no Porto. Continuei no Porto, já era manequim ao mesmo tempo.

A moda apareceu na sua vida na década de 1980. Como é que isso aconteceu?

Toda a gente me dizia “com a tua altura e com a tua cara podias ser manequim”. Era muito assim, não havia agências, havia os contactos de casa de cada um. Era assim que se contactava as pessoas. Comecei a ser produtor e coordenador, porque me convidavam para manequim e também organizava a parte de bastidores, com o José Manuel Trindade, que também era um ex manequim. A partir daí foi de boca em boca: “chama o Luís”. Eu era assistente de coreógrafos [de moda] que eram concorrentes uns dos outros. Quando estou a trabalhar com um, quero que aquele evento ou trabalho para que ele me contratou funcione bem. Antigamente, cada coreógrafo contratava a sua equipa

Quem são os coreógrafos da moda?

Antigamente os desfiles eram todos coreografados e em grupos. Avançava-se com a música, tinha de se parar com um determinado pé, num determinado degrau, avançam todos ao mesmo tempo… hoje as manequins só têm de andar para a frente. Havia muitas horas de ensaios e cursos de manequins. Eu decorava as coreografias todas e ajudava as modelos. As coisas estão a mudar. Estou a sentir no resto do mundo que, além dos cenários gigantescos e uma grande quantidade de manequins, a parte encenada vai regressar e juntar-se à história. E para isso a nova geração de modelos tem de aprender muito.