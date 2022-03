O governo russo disse esta sexta-feira que forças da autoproclamada República Popular de Donetsk assumiram o controlo da cidade ucraniana de Volnovaja.

“Um grupo de tropas da República Popular de Donetsk libertou a cidade de Volnova”, disse o porta-voz do Ministério da Defesa russo, Igor Konashenkov. “Olginka, Veliko-Anadoy e Zeleny Gay também estão sob controlo”, acrescentou. Konashenkov adiantou que as milícias da República Popular de Donetsk continuam a apertar o cerco a Mariupol.

O porta-voz da milícia de Donetsk, Eduard Basurin, salientou que “a tomada de Volnovaja” foi um importante avanço. “É uma pequena vitória que conduzirá a uma grande: a captura de Mariupol”, afirmou.

“O espírito do exército ucraniano será quebrado. Estavam convencidos de que ninguém viria para os ajudar. As pessoas ainda estão nas caves, é necessário fazer uma passagem final, limpar a cidade e depois regressar à vida normal”, sublinhou Basurin, citado pela agência de notícias russa TASS.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Três ataques aéreos das forças russas atingiram esta manhã zonas residenciais em Dnipro, onde morreu pelo menos uma pessoa, de acordo com o Serviço de Emergência ucraniano.

As autoridades ucranianas deram ainda conta de ataques aéreos russos contra a cidade de Lutsk, no noroeste do país, muito perto da fronteira com a Polónia. Este é o primeiro bombardeamento russo a estas cidades.