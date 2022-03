Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A Ucrânia quer que a União Europeia tome “iniciativas mais fortes”, afirmou Volodymyr Zelensky, Presidente ucraniano, numa mensagem vídeo difundida nas redes sociais. Na mesma mensagem, o líder ucraniano diz que o país atingiu “um ponto de viragem na guerra”, do ponto de vista estratégico.

“Estamos a lutar há 16 dias, quatro vezes mais do que o tempo que o inimigo contava que durasse a invasão – quatro vezes mais”, comentou Volodymyr Zelensky, asseverando que a Ucrânia “tem estado a lugar contra o exército que era considerado um dos mais fortes do mundo – o exército que esperava que os ucranianos se rendessem”. “Eles [os russos] esperavam que houvesse gente a dar as boas-vindas aos russos, com bandeiras russas e flores nas ruas ucranianas”, ironiza Zelensky.

É impossível dizer quanto tempo vai demorar a libertar a nossa terra. No entanto, é possível dizer – nós vamos consegui-lo! Porque queremos consegui-lo, porque já atingimos um ponto de viragem na estratégia. Estamos a avançar em direção ao nosso objetivo, em direção à nossa vitória”.

Zelensky também comentou que a Rússia está a “recorrer a mercenários sírios”, isto depois de ter sido noticiado que o Kremlin aceita o recrutamento de voluntários sírios.

“É preciso tempo e paciência até se chegar à vitória”, diz o responsável, que pede aos ucranianos para iniciarem as colheitas agrícolas de primavera, mesmo com a guerra em curso.