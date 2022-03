Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Santa

Santa, Rua São João da Praça 103, Lisboa. Terça-feira a domingo entre as 8h30 e as 23h. Reservas: 21 887 07 43

Para provar o Pecado Perdoado de Alfama: o número 103 da Rua São João da Praça, junto à Sé de Lisboa, esconde o prato onde o camarão tigre é tão protagonista como as vieira ou o molho de ovas com leite de coco e amarguinha. Na carta do Santa — e dedicado às refeições mais demoradas — o menu brunch inclui bebida quente, um sumo natural, açaí ou iogurte e, à escolha do cliente, uma torrada, tosta, crepioca ou panqueca com várias opções de topping. Nesta viagem ao centro da gastronimia luso-brasileira, a picanha Black Angus, servida com um tachinho de feijoada finalizado com farofa e crocante de porco, cebola grelhada e temperada com ervas e azeite extra virgem, chama-se Bossa Nova. Criação do chef Olivier da Costa, as costeletas de borrego grelhadas temperadas com ervas finas, demi glace de ervas e hortelã e beringela assada dão pelo nome de Sabor Divinal. Para início de conversa, a entrada Viagem de Cogumelo não dispensa o Portobello.

Tejo a Copo

Convento de São Francisco, Rua 31 de Janeiro, Santarém. Sábado, entre as 15h e as 21h

Para conhecer 26 produtores nacionais: o Tejo a Copo está de regresso ao Convento de São Francisco em Santarém. A chamada regional é para todos os entusiastas vínicos e enófilos e inclui três conversas sobre vinho, guiadas pelo conceituado sommelier Rodolfo Tristão. Livre, mais ou menos gratuito e de reserva obrigatória, o evento que brinda ao Ribatejo exige copo oficial para as provas. Custa 3€ e é vendido à entrada. Os petiscos — na sua grande maioria do responsabilidade do resturante OH!Vargas — não excedem os 5€. Diretamente das salinas de Rio Maior,a Loja do Sal também vai marcar presença. Os 26 produtores? Dos mais recentes aos históricos da região, há Adega de Almeirim, Adega do Cartaxo , Batista’s by Pitada Verde, Canto do Marquês, Casa Cadaval, Casal Branco, Casal das Freiras, Casal do Conde, Casa Paciência, Companhia das Lezírias, Enoport Wines, Escaravelho Wines, Falua, Fiuza, Mouchão do Inglês, Quinta da Alorna, Quinta da Atela, Quinta da Badula, Quinta da Escusa, Quinta da Lagoalva, Quinta da Lapa, Quinta da Ribeirinha, Quinta do Arrobe, Santos & Seixo, Vinhos Franco e Vinhos Zé da Leonor a encher o copo.

KINO – Mostra de cinema de expressão alemã

Casa das Artes, Rua Ruben 210 A, Porto. Sábado às 21h30

Para dar um saltinho à Europa Central: a mostra de cinema de expressão alemã, Kino está de volta à Invicta com produções da Alemanha, Áustria, Suíça e Luxemburgo que se destacaram nos grandes festivais internacionais até ao fim do mês de março. Este sábado, Ivie Mais Naomi, da realizadora de Sarah Blaßkiewitz, expõe na tela o racismo estrutural alemão, num drama centrado numa jovem afrodescendente a viver em Leipzig, que recebe a visita da meia-irmã, vinda de Berlim. Iniciativa do Goethe-Institut Portugal em parceria com as embaixadas de países de língua germânica, a mostra decorre até 26 de março. Até lá, na página oficial do instituto está disponível, em inglês, a conversa “Futurologia Cinematográfica”com a participação de realizadores, produtores e argumentistas.

Choc, Choc, Choc

Chocolate Market, Rua de Augusto Simões, Maia. Sexta-feira das 16h às 20h, Sábado das 10h30 às 20h e Domingo das 12h às 18h

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Para fazer uma pausa na dieta: a primeira edição do Chocolate Market aterra este fim de semana na Maia com chocolates artesanais, brigadeiros, bombons, trufas, biscoitos e bolachas e biscoitos na bagagem. “Dedicado a quem adora chocolate” o mercado que realiza mesmo no centro da cidade conta com dezenas de produtores nacionais e internacionais num espaço com 200 m2. Três dias, entrada gratuita e chocolate. Muito chocolate em pequenas, médias e grandes proporções.

Piano para as crianças

Centro de Memória de Vila do Conde, Largo de São Sebastião, Vila do Conde. Domingo eàs 10h30 e às 11h30

Para ir em família: o Centro da Memória, em Vila do Conde, apresenta “As árvores não têm pernas para a andar” da pianista Joana Gama. Pensado para crianças dos 3 aos 6 anos, o concerto parte da ideia de que “as árvores permanecem sempre no mesmo sítio desde o momento em que são semeadas, a partir do qual se alimentam, se defendem e se reproduzem” e alarga o conceito aos homens. Em jeito de convite, explica a pianista que “tal como a música difere de continente para continente, podemos encontrar árvores muito diferentes espalhadas pelo mundo: árvores que são autênticas casas, outras que movem multidões para serem admiradas, outras que produzem material que já chegou à lua”. Em dose dupla, a primeira sessão do concerto está prevista para as 10h30 e a segunda para as 11h30, numa iniciativa promovida pelo município e pela Direção-Geral das Artes do Ministério da Cultura.

Amores Obsessivos na Casa da Música

Casa da Música, Avenida da Boavista, Porto. Sábado, às 18h. Entrada: 10 euros

Para ir à ópera húngara em dose dupla: a Orquestra Sinfónica do Porto dá corpo à ópera em ato único Senza Sangue de Peter Eötvös e à O Castelo do Barba Azul de Béla Bartók, sob a direção musical do próprio Peter Eötvös. Além de atmosferas semelhantes, as peças musicais apresentam idêntica orquestração e distribuição de vozes solistas, além de enredos paralelos: um casal que é confrontado com demónios do passado, nomeadamente as memórias da guerra civil. “Uma récita dupla a não perder, por todas as razões, entre as quais o privilégio de ouvir este programa fabuloso”, convida a Casa da Música. “Crua, premente de repleta de brio”, apresentaram os britânicos do The Gaurdian.

Romeu e Romeu

AMAS, Auditório Municipal António Silva, Cacém. Sábado às 16h. Entrada: entre 5 e 7 euros

Para descobrir “o que é matou o amor”: a companhia de teatro algarvia Lama Teatro ruma a norte para reescrever o Romeu e Julieta de Shakespeare, numa peça que é espaço de provocação sobre a inevitabilidade, criada para todos os públicos, “com a colaboração de todos os públicos”, num processo pós-pandemico, “claramente tocado pelo novo conceito de baile de máscaras”. Interpretado por João de Brito e Nuno Preto, os espetáculo insere-se na programação do Auditório Municipal António Silva, no Cacém, no mês em que se celebra o Dia Mundial do Teatro, a 27 de março.

The Queer Brunch Club no Dr. Bernard

Dr. Bernard Boa Vida, Rua dos Poços Negros, Lisboa. Domingo, entre as 12h e as 20h

Para comer devagar com direito a “special performance”: o Dr.Bernard Boa Vida traz o já aclamado “The Queer Brunch Club” para a margem norte do Tejo, aliando o conceito de pequeno-almoço demorado às Tea Dances nova iorquinas das décadas de 50/60. Logo a partir das 12h, Lola Herself e Ana Fernandes dão as boas vindas ao brunch festivo de inspiração queer que, a partir das 16h, conta com a atuação especial de Symone De la Dragma. “Queremos dar à comunidade queer um novo local de diversão e convívio, onde possam criar novas conexões. Achámos que o melhor lugar seria à mesa para celebrar a vida com comida feita com o amor da Leonor Godinho”, explica a gerência deste restaurante-bar, criado para importar o espírito da Caparica para a Rua dos Poços Negros, em Lisboa. Entre outras iguarias, há pão com chouriço, panquecas salgadas ou doces e Mac&Cheese. Diretamente de Londres, o DJ Jim Stataton, da DJ collective Horse Meat Disco é o responsável pela banda sonora do evento mais inclusivo deste domingo.

Maria Amélia d’O Rito no JNcQuoi

JNcQuoi Avenida, Avenida da Liberdade 182-184, Lisboa. Até 18 de janeiro, entre as 12h e as 23h. Reservas: 219 369 900 ou booktable@jncquoiavenida.com

Para conhecer os temperos da Maria Amélia: o JNcQuoi alarga até ao fim de semana a semana temática que dedicou aos sabores do restaurante Rito, em Ourém. Disponíveis ao almoço e ao jantar, a morcela de arroz caseira, o chouriço e o carapau frito com molho de escabeche enaltecem a tal essência gastronómica portuguesa prometida em formato de entrada. Molhanga de bacalhau, arroz de bochechas de bacalhau, pernil de porco no forno com arroz de grelos e feijoada de borrego fazem juz às especialidades do restaurante inaugurado em 1974, em destaque no JNcQuoi Avenida. Bolo de noz com gelado ou crumble de maça também têm o dedo de Maria Amélia, a cozinheira de 77 anos que lidera a cozinha d’O Rito em Ourém e, até domingo, na capital.

San Paolo

San Paolo, Rua Associação Desportiva do Carregado, 2A, Carregado. Domingo a quinta-feira entre as 12h e as 15h e das 19h às 22h

Para dar uma chance às pizzas artesanais paulistas: a pizzaria San Paolo junta as tradições gastronómicas italianas com a multiculturalidade dos sabores de São Paulo no mais recente espaço no Carregado. Além das pizzas de raiz brasileira, há outras quinze opções artesanais. A pizza com o nome da casa, por exemplo, vai ao forno com mozzarella de búfala DOP, manjericão e pesto de azeitonas, a Mare com camarões salteados, salsa e malagueta, a Ventriccina com ventriccina calabria picante e a Crudo com presunto crudo, rúcula e parmesão. Entre as opções antipizzal há Lasanha de carne ou de espinafres e ricotta, Gnocchi com Ragu de Ossobuco ou Bistecca di Vitello com batata no forno. Tiramisù, Panna Cotta e Pizza de Nutella e Avelã fecham que tanto pode ser acompanhado com ou cocktails tradicionais brasileiros ou pelos vinhos italianos de regiões da Toscana, Puglia ou Veneza, onde não falham os incontornáveis lambrusco e prosecco.

Through a Different Lens – Stanley Kubrick Photografs

Centro Cultural de Cascais, Avenida Rei Humberto II de Itália 16, Cascais. Até 22 de maio, de terça a Domingo das 10h às 18h. Entrada: 15 euros

Para conhecer Stanley Kubrick na pele de fotógrafo: o Centro Cultural de Cascais reúne 130 imagens captadas pelo cineasta norte-americano numa exposição com curadoria de Sean Corcoran e Donald Albrecht ,a partir dos arquivos do Museum of the City de Nova Iorque. Muitas delas publicadas na revista Look entre 1945 e 1950, as fotografias inseridas nesta ‘Through a Different Lens’ obrigam-nos a recuar ao olhar do jovem de 17 anos que ainda não se advinhava um dos realizadores mais influentes do século passado. Diz-se inclusivamente que foi durante a sua passagem pela revista norte-americana que o realizador de Laranja Mecânica e The Shining apurou e desenvolveu muitas das técnicas do cinema. Da luz, ao mistério e ao drama, tudo terá sido testado primeiro na fotografia, antes de chegar às grandes telas.

Brunch no Mama Shelter

Mama Shelter, Rua do Vale de Pereiro 10, Lisboa. Domingo entre as 12h30 e as 16h. Preço médio: 35 euros

Para inaugurar o novo brunch da capital: com croissants, brioches, pains au chocolat, carnes frias, queijos, salsichas, bolos à fatia, crepes, ovos, iogurte, fruta, pão, broa de milho, pastéis de natas — entre outras opções vegan ou sem glúten — a regra é ignorar o relógio. No Mamma Shelter, o brunch estreia-se aos domingos, “lentamente” e “deliciosamente”. A promessa é esta “mistura de sugestões clássicas, referências francesas e sabores nacionais” regada a sumos naturais, água aromatizada, café e chá e servida nos pratos de três tamanhos que a portuguesa Spal criou para este “restaurante com quartos por cima”. O menu servido entre as 12h30 e as 16h é obra do chef Nuno Bandeira de Lima e do bar manager Diogo Petronilho Pereira Gomes.

“Nunca mais é sábado” é uma rubrica que reúne as melhores sugestões para aproveitar o fim de semana.