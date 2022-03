Mais do que um sonho, proteger os céus é, para Volodymyr Zelensky, uma “necessidade”. Perante o congresso dos EUA, e depois de ter sido aplaudido de pé, o presidente ucraniano voltou a pedir a criação de uma zona de exclusão aérea. “É pedir muito?”, questionou o Congresso dos EUA. Se for pedir muito, tem uma “alternativa”: podem enviar aviões e sistemas de defesa aérea.

O Presidente da Ucrânia falou num “terror que a Europa não vê há 80 anos” e disse que está “à espera de uma resposta”. Agradecendo a Joe Biden o seu envolvimento pessoal, diz que os EUA podem fazer mais e volta a fazer um apelo idêntico à Europa: “Peço-vos para fazer mais.”

Zelensky pediu sanções até que as forças russas parem com as hostilidades militares e pede aos EUA sanções a “todos os políticos” russos que apoiam a invasão. “Todas as empresas norte-americanas devem abandonar a Rússia.”

Zelensky defendeu também que a paz em cada país está dependente também dos seus vizinhos. A Ucrânia, diz, está “a lutar pelos valores da Europa”.

“Tenho quase 45 anos, hoje a minha idade parou quando os corações de mais de 100 crianças pararam de bater. Não vejo sentido na vida se não conseguirmos parar a morte”, acrescentou.

Zelenskyy calls for a "humanitarian" no-fly zone over Ukraine.

“This is a terror that Europe has not seen, has not seen for 80 years, and we are asking for a reply, for an an answer to this terror from the whole world. Is this a lot to ask for?” pic.twitter.com/7v9uZwxGE8

— CBS News (@CBSNews) March 16, 2022