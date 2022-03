Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A secção disciplinar do conselho permanente do Conselho Superior da Magistratura (CSM) decidiu abrir no dia 22 de fevereiro por unanimidade um processo disciplinar a Ivo Rosa. Após várias averiguações disciplinares, esta é a primeira vez que o polémico juiz de instrução criminal tem um processo disciplinar formalmente aberto. O CSM já nomeou um inspetor do Porto para instruir o processo.

Em causa está uma participação formal da 9.ª secção do Tribunal da Relação da Lisboa contra Ivo Rosa por este ter revertido um despacho do juiz Carlos Alexandre num processo relacionado com Isabel dos Santos e Mário Leite da Silva, braço direito da empresária angolana. Os desembargadores Calheiros da Gama e Abrunhosa de Carvalho anularam a decisão de Ivo Rosa, teceram-lhe duras críticas e enviaram o acórdão para o CSM devido às “vissicitudes dos autos”, lê-se no acórdão a que o Observador teve acesso.

O processo disciplinar, contudo, já começou com um pequeno imbróglio jurídico. É necessário notificar formalmente Ivo Rosa da abertura do processo disciplinar comum mas o juiz encontra-se de baixa, após ter sido operado de urgência a um problema do foro cardíaco. E há diferentes interpretações jurídicas sobre se um juiz de baixa pode ser notificado ou não. Por outro lado, o juiz de instrução mudou de morada.

Acresce que o CSM estava a tentar protelar a notificação até ao regresso ao trabalho, para proteger a sua saúde. Contudo, o Expresso noticiou esta noite que o Conselho tinha aberto uma averiguação disciplinar quando, na realidade, foi aberto um processo disciplinar.