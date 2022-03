Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A Altice Portugal vai mudar de liderança. Alexandre Fonseca vai assumir um cargo internacional, mantendo-se como presidente do conselho de administração (chairman) na empresa nacional. Na Altice Europe vai ser criada uma estrutura de três responsáveis — para onde irá Alexandre Fonseca — a quem as diversas operações europeias vão reportar.

Para CEO (presidente executiva) da Altice Portugal chega Ana Figueiredo, que desde 2018 liderava a Altice Dominicana. Entrou na empresa ainda no tempo da Portugal Telecom. Vai assumir o cargo a 2 de abril.

Alexandre Fonseca vai coordenar as operações de diferentes países, assumindo as funções de co-CEO e responsável pelas operações do grupo Altice, nomeadamente na Altice Europe. Haverá outro co-CEO responsável pela área financeira Malo Corbin e outro ainda pela área de engenharia David Drahi. Alexandre Fonseca garante que vai desempenhar as novas funções a partir de Lisboa.

Ana Figueiredo vai assim reportar a Alexandre Fonseca, que garante total autonomia de gestão à nova líder da Altice Portugal.

“A partir de 2 de abril todas as responsabilidade do grupo Altice Portugal serão da Ana Figueiredo, e eu [Alexandre Fonseca] deixarei de ter responsabilidades executivas ou operações. A Ana, enquanto CEO, tal como os outros CEO das outras operações, terão, com as suas equipas de gestão, toda a autonomia para implementar planos de negócios e as estratégias”, realçou Alexandre Fonseca, numa conferência de imprensa em que foram anunciadas as mudanças.

Passa a haver, acrescentou, no grupo multinacional uma entidade “com responsabilidade de assegurar que as equipas de gestão entregam os resultados e têm as mesmas prioridades do grupo e dos acionistas”. E reforçou: “Todas as operações são autónomas, a gestão totalmente autónoma, e têm de prestar contas àquilo que é a estrutura de grupo e as prioridades do grupo”.