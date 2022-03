Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Mais um dia, mais uma baixa, mais um titular de fora: Pepe, que este domingo foi titular e cumpriu os 90 minutos na vitória do FC Porto frente ao Boavista no Bessa, testou positivo à Covid-19 e vai falhar o primeiro jogo do playoff de apuramento para o Mundial do Qatar frente à Turquia, na quinta-feira (19h45).

Fernando Santos decidiu chamar Tiago Djaló à Seleção A, naquela que é mais uma estreia entre as opções. O jovem central do Lille, que nos campeões franceses também tem atuado como lateral direito ou esquerdo, já estava integrado nos trabalhos dos Sub-21 de Rui Jorge, que defrontam a Islândia em Portimão (dia 25) e a Grécia em Tripoli (dia 29) em jogos da fase de qualificação para o Europeu da categoria.

Esta é mais uma baixa de vulto no eixo recuado da Seleção, que já não contava com o lesionado Rúben Dias. Assim, e além de Tiago Djaló, Fernando Santos tem apenas como opções José Fonte, companheiro do jovem agora chamado no Lille, e Gonçalo Inácio, podendo ainda haver uma adaptação de Danilo.

De recordar que este domingo já tinha havido uma troca em relação à lista inicial de Fernando Santos, com Rúben Neves a sair por lesão no joelho contraída na primeira parte do jogo da Premier do Wolverhampton com o Leeds e Vitinha, médio do FC Porto, a passar também da Seleção Sub-21 para a equipa A.

Portugal defronta esta quinta-feira a Turquia no Estádio do Dragão às 19h45, jogando depois em caso de vitória com o vencedor do encontro entre Itália e Macedónia do Norte na terça-feira (19h45).