Portugal ficou, em 2021, com o sétimo PIB per capita mais baixo da União Europeia. Os dados divulgados esta quarta-feira pelo Eurostat revelam que o produto per capital em Portugal está 26% abaixo da média da União Europeia. Só fica melhor do que a Roménia (com o PIB per capita a situar-se 27% abaixo da média), a Lituânia (29% abaixo), Croácia (30% abaixo), Eslováquia (32% abaixo), Grécia (abaixo em 35%), e Bulgária (menos 45%).

Estes valores são ainda provisórios, devendo o Eurostat revelar estimativas mais atualizadas em junho deste ano.

Com base nestes valores para 2021, Portugal agravou o seu diferencial face à média europeia em relação aos últimos anos, nomeadamente face a 2020, em que o PIB per capital nacional ficou abaixo da média em 24%.

O Luxemburgo e a Irlanda continuam a ter PIB per capital muito acima da média, superando-a em 177% e 121% respetivamente. O Eurostat explica que no caso do Luxemburgo o diferencial pode justificar-se pela população residente, muito menor do que a população que trabalha no país (do exterior) que acabam por não contar para as estatísticas mas que contribuem para a economia.

No caso irlandês, o Eurostat acredita que o elevado nível do PIB pode ser, em parte, explicado pela presença de grandes multinacionais com propriedade intelectual, mas que os lucros gerados acaban por sair do país.

Além destes dois países, também a Dinamarca (33% acima), Países Baixos (32%), Suécia (23%), Bélgica (22%), Áustria (21%), Alemanha (19%), Finlândia (13%) e França (4%) têm PIB per capita acima da média da União Europeia.