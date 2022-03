A chuva dos últimos dias foi suficiente para apagar os vestígios da passagem da nuvem de poeiras do Saara da última semana, mas esta quinta e sexta-feira as poeiras voltarão a atingir o território de Portugal Continental.

Yet another #SaharanDust storm should be reaching the Mediterranean basin in the next few days

According to the forecast of @CopernicusECMWF, the dust cloud will reach Italy ???????? on 26 March

⬇️#CAMS Aerosol forecast (visualised in @Windycom) for the 24 – 27 March time period pic.twitter.com/KE86LNSZSn

— Copernicus EU (@CopernicusEU) March 24, 2022