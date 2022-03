Devo usar máscara? E o que faz quem tem asma? Sete perguntas respostas sobre as poeiras vindas do Saara

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

As imagens parecem retiradas do filme “Blade Runner”, mas não: as poeiras depositadas em cima dos carros e a atmosfera cor de laranja que invadiu esta terça-feira o céu português são o resultado de uma tempestade que se abateu no norte de África e que está a sacudir para estas bandas as areias do deserto do Saara.

Se tinha pensado que a época das máscaras respiratórias já estavam a ficar no passado pandémico, desengane-se: os especialistas concordam que elas também ajudam a filtrar estes pós e que são especialmente úteis para quem já sofre de problemas respiratórias. Mas quem não os tem também deve ter cuidado. Saiba quais.

Porque é que o céu está cor de laranja?

Uma massa de ar proveniente dos desertos do Norte de África, nomeadamente o Saara, está a invadir a região ocidental da Europa. Essa massa de ar transporta poeiras em suspensão no ar que estão a atravessar Portugal Continental e a afetar sobretudo as regiões Norte e Centro.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) já explicou que estas poeiras estão a chegar a Portugal por causa da depressão Célia, uma região de baixa pressão atmosférica onde se registam ventos fortes que, no hemisfério norte, sopram no sentido contrário ao do ponteiro dos relógios.

Producto imágenes????️ RGB de polvo q identifica en rosa magenta el #polvoensuspension Sobre la mancha rosa del polvo se superponen otras capas nubosas colores rojizos.Usando datos #Meteosat11 @eumetsat

Imágenes cada 15 minutos entre las 10 UTC del 14 y las 7:45 UTC del 15 de marzo pic.twitter.com/V4vMfp7tg6 — AEMET (@AEMET_Esp) March 15, 2022

A depressão Célia está neste momento centrada a oeste de Marrocos. Os ventos que este fenómeno meteorológico estão a causar varrem as areias do norte de África em direção ao ocidente da Europa, afetando sobretudo Portugal Continental, Espanha e França.

É o que explica Bruno Café, meteorologista do IPMA, à Rádio Observador. Questionado sobre a origem destas partículas, o cientista explicou que a depressão Célia está a provocar tempestades sobre o norte de África: “As poeiras são levantadas e ascendem à atmosfera”, descreveu.

No tweet partilhado pelo serviço de meteorologia espanhol, pode ver-se uma imagem de satélite que identifica a cor de rosa e magenta as localizações com concentrações máximas de poeiras — que são as regiões Norte e Centro de Portugal, França e Argélia. As zonas vermelhas escuras evidenciam também uma nebulosidade considerada média e alta no país.

Está a ser assim em todo o país?

Enquanto Portugal Continental se debate com as areias do Saara, o arquipélago da Madeira regista ventos fortes, com rajadas que rondam os 110 quilómetros por hora, temperaturas abaixo dos 0ºC nos pontos mais altos, chuva forte, queda de granizo, trovoada, agitação marítima e mesmo neve nas zonas montanhosas, a pelo menos 1.400 metros de altitude.

Mesmo a região sul e parte do Alentejo estão a ser menos afetadas por estas poeiras por causa da rota que elas estão a cumprir. É que os ventos levantam as poeiras do Saara, mas sacodem-nas em torno do centro da depressão. As partículas entram na Europa pelo sudeste de Espanha e chegam a Portugal pela região Centro. O sul escapa assim a ser tão atingido pelas poeiras do Saara, mas não escapa aos efeitos da depressão Célia.

Ya está llegando el polvo en suspensión procedente del norte de África a la Península y Baleares. La intrusión continuará en los próximos días y será significativa. Dará lugar a #calima, lluvias de barro y un empeoramiento de la calidad del aire.https://t.co/AbMPSWgeZV

Hilo ???? pic.twitter.com/kPN3WCBmzL — AEMET (@AEMET_Esp) March 14, 2022

Até quando é que isso vai acontecer?

De acordo com o mais recente comunicado do IPMA, a fraca qualidade do ar que se regista neste momento em Portugal Continental deve manter-se até à próxima quinta-feira, 17 de março. O fenómeno vai coincidir com as previsões de precipitação nas próximas horas, o que pode originar uma “chuva de lama”.