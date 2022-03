Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Na mesma semana em que se registaram temperaturas anormalmente altas no leste da Antártida, uma plataforma de gelo cuja área se assemelha à cidade de Roma colapsou.

A plataforma de gelo tinha vindo a reduzir de tamanho desde meados da década de 2000, mas esta diminuição tinha-se dado de forma gradual até ao início de 2020, explicou o The Guardian. Já no dia 4 de março, contudo, a plataforma aparentava ter apenas metade da sua área normal, quando comparada com o seu estado em janeiro deste ano.

Na semana passada, a estação meteorológica de Concordia registou um novo máximo na temperatura — 11,8 graus Celcius negativos — tendo este aumento sido registado, em parte, pelo rio atmosférico que acumulou temperaturas superiores ao normal no continente de gelo.

As plataformas de gelo são camadas flutuantes que cobrem o oceano desempenham um papel importante para impedir que o gelo presente no manto terrestre da Antártida derreta em excesso para o oceano.

“A Antártida como um todo tem estado fechada numa caixa de gelo”, esclareceu à CNN o glaciólogo da Universidade do Colorado, Ted Scambos. “Tem estado habituada a estar rodeada por esta camada de gelo do oceano, tem estado habituada a temperaturas mais que geladas.”

“É um dos colapsos de plataformas mais importantes na Antártida desde o colapso da plataforma Larsen B no início dos anos 2000”, explicou ao jornal britânico Catherine Colello Walker, cientista na NASA e na Instituição Oceanográfica Woods Hole. “Provavelmente não terá grandes repercussões, mas é um sinal do que poderá estar por vir.”

Andrew Mackintosh, diretor do departamento da Terra, Atmosfera e Ambiente da Universidade Monash, acredita que o colapso da plataforma Conger pode ter sido influenciado pela quantidade de gelo da plataforma que estaria a derreter na parte de baixo do bloco, pelo contacto com o oceano.

Plataformas de gelo perdem massa como parte do seu comportamento natural, mas o colapso em larga escala de uma plataforma é um evento bastante incomum”, considerou ainda assim o diretor do departamento.

Dados por satélite demonstraram que o início do evento que culminou no colapso da plataforma de gelo ter-se-á dado entre 5 e 7 de março, contou Peter Neff, glaciólogo e professor assistente na Universidade do Minnesota.

A maior preocupação da comunidade científica, contudo, é o glaciar Thwaites, apelidado de “glaciar do juízo final”, uma vez que, cerca de 100 vezes maior que o antigo Larsen B, caso derreta, poderá fazer subir o nível das água do mar em mais de meio metro.