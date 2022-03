Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Os Linkbuds, os novos auriculares — ou phones, como se diz na gíria — sem fios da Sony, fazem o contrário daquilo que a maioria destes produtos faz. Em vez de terem mecanismos para o cancelamento ativo de ruído, os dois pequenos aparelhos para se colocarem nos ouvidos têm um pequeno buraco na zona das colunas. Leu bem, em vez de querer isolar o som exterior, este dispositivo quer que o utilizador continue a ouvir o que está a acontecer em seu redor. Mas não é por isso que se deixa de escutar as músicas ou podcasts — fizemos o teste e funciona, apesar de não serem perfeitos.

[Abaixo, pode ver os Linkbuds e como é que encaixam nos ouvidos]

Dependendo do formato da orelha, o encaixe do auricular é mais ou menos cómodo 15 fotos

Para conseguirem o efeito pretendido – garantir que o som exterior continua a ser audível mesmo que o utilizador esteja a ouvir música – estes auriculares têm um design diferente, e não falamos só do buraquinho que se vê na imagem no topo do artigo. O orifício faz com que a parte que encaixa nos ouvidos, que tem as colunas de som, seja em formato de anel, como se fosse um pequeno donut. Acoplada a estas colunas está uma meia bola saliente (que não é achatada) onde, internamente, se aloja o resto dos componentes necessários para que estes auriculares, com um design peculiar, funcionem. É um visual um pouco estrambólico, mas, num mercado cheio de aparelhos que começam a parecer iguais, pode ser revigorante ter algo diferente.

Tendo uma estética fora do comum, ao abrir-se pela primeira vez a caixa destes aparelhos surge a primeira questão: será que encaixam nos ouvidos? A resposta curta é: sim. Porém, há uma resposta longa e mais complicada: de uma forma ou de outra, mesmo em orelhas com formatos distintos, cada utilizador encontrará a posição de estes auriculares ficarem colocados, sem cair — vêm incluídas umas borrachas de vários tamanhos, que pode escolher para garantir o melhor encaixe.

Não obstante, isso não quer dizer que seja sempre cómodo. Por vezes, bastou esboçarmos um sorriso mais saliente ou ter uma conversa ao telefone mais eloquente e, por causa dos movimentos faciais, um dos auriculares saiu do ouvido.

A melhor comparação quanto ao formato deste dispositivo será com os Galaxy Buds Live, também conhecidos como “beans”, uns phones também com um formato peculiar e que, apesar de serem mais cómodos, acabam por ter problemas semelhantes no encaixe em alguns formatos de orelhas devido ao design.

Mesmo com um buraco a música fica nos ouvidos

Com os Linkbuds colocados, passamos ao que realmente importa quando se fala de auriculares: o som. Aqui, a Sony volta a mostrar que é mestre nesta área. Qualquer que seja a música, podcast ou chamada, ouve-se tudo bem e sem problemas. Quanto ao buraquinho, realmente faz diferença. Enquanto phones como os AirPods Pro ou até os Sony WF-1000xm4 têm tecnologia de cancelamento de ruído topo de gama, nos Linkbuds a experiência assemelha-se mais àquela que temos com auriculares como os AirPods de terceira geração, que não têm essa tecnologia.

Por outras palavras, apesar destes auriculares terem o tal buraco, a experiência de som não é completamente diferente daquela que temos com outros modelos sem cancelamento de ruído. Pelo contrário, até ficámos bastante surpreendidos. O que este design garante — além de perguntas e olhares curiosos enquanto estiver a utilizá-los — é que, caso o som exterior seja elevado, como alguém a chamar-nos ou um carro a aproximar-se a maior velocidade, conseguimos ouvir com maior nitidez. Adicionalmente, a forma como os auriculares estão construídos garante que ouça o que lhe querem dizer sem ter de retirá-los das orelhas.

Tocar na cara para mudar de música, bateria e uma app que é demasiado necessária

A inovação destes auriculares não é apenas terem um buraco para deixar entrar o som exterior. Outro pormenor interessante que a Sony incorporou neste modelo tem a ver com os controlos. À semelhança de tantos outros phones no mercado, é possível mudar ou parar a música, ativar o controlo de voz ou aumentar o volume tocando duas ou três vezes nos dispositivos, seja no lado direito ou esquerdo. Porém, neste caso, mesmo que dê esses toques na pele ao pé do ouvido, os auriculares reconhecem e acionam o comando pretendido — exato, basta tocar na cara para mudar de música… e funciona (testámos várias vezes esta funcionalidade).

Para uma operação devida, estes auriculares dependem da aplicação para smartphones “Sony Headphones Connect”, a mesma que é utilizada para outros auriculares da marca. Ou seja, é possível ligar os auriculares a computadores ou a dispositivos sem a app instalada. Contudo, se quiser mudar definições, configurar opções de som avançadas (como o “360 Reality Audio”, que melhora a experiência de áudio em algumas músicas), ou aprender a mexer corretamente neste dispositivo, não há muito a fazer sem a aplicação.

A app da Sony, que continua a ser pouco intuitiva, pode ser um entrave à experiência máxima que estes phones podem proporcionar (já a tínhamos experimentado, antes, com os Sony WF-SP800N e fizemos a mesma crítica). E leva a que usar os Linkbuds não seja apenas tirar da caixa e ligar a um aparelho. Pelo contrário, é necessário algum tempo para configurar estes auriculares com a app — que adiciona ao período que demora a escolher as borrachas de encaixe certas para os ouvidos — até conseguirmos uma experiência de áudio minimamente aceitável para um equipamento deste valor.

Relativamente à autonomia da bateria e à caixa onde se guardar os Linkbuds quando não estão em utilização não há muito a dizer quando se compara com equipamentos semelhantes. Entre carregamentos consegue-se uma autonomia de cerca de cinco horas antes de ter de voltar a pôr os phones dentro da caixa para serem recarregados — e aí ganha-se mais cerca de 17 horas.

Já quanto à caixa vimos um defeito maior: não tem carregamento sem fios, sendo sempre preciso carregá-la com um cabo USB-C. Porém, apesar de ser um pouco mais volumosa, não é grande e caberá na maior parte dos bolsos. Quanto à cor, isso é uma questão de gostos (há também em preto), este branco é um pouco esbatido — meio acizentado.

Veredicto final: este buraco cativou-nos

Os Sony Linkbuds não são só a maneira da empresa japonesa dizer que também consegue fazer auriculares sem fios sem cancelamento de ruído. São um produto que mostra que é possível ter designs arrojados e funcionais num mercado que começa a ter equipamentos bastante semelhantes. Apesar de sentirmos falta do cancelamento de ruído que outros produtos semelhantes da mesma marca têm, quem procura um equipamento sem esta tecnologia pode encontrar aqui uma opção interessante.

O preço pode afastar algumas pessoas (cerca de 180 euros), mas a qualidade de som que proporcionam equiparam-nos aos melhores do mercado. Mesmo assim, e apesar de termos ficado cativados com este buraco e com opções como tocar na cara para mudar de música, podiam ser mais cómodos.

*Os Linkbuds foram disponibilizados ao Observador pela Sony para efeitos de análise.