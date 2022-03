Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

João Marcelino é o novo diretor executivo de conteúdos da Federação Portuguesa de Futebol. De acordo com a revista Meios & Publicidade, o jornalista vai trabalhar “em ligação” com a direção da Federação e coordenar todos os projetos da área editorial do organismo incluindo o Canal 11, que mantém Pedro Sousa e Jaime Cravo na liderança e onde João Marcelino já era comentador residente.

“Observar, acompanhar e analisar o futebol sempre foi uma paixão e foi até por aí que comecei a minha vida profissional. Tenho, agora, a oportunidade de contribuir, a partir de uma plataforma de sucesso, para ajudar a formar uma opinião pública cada vez mais interessada, sabedora e exigente. Agradeço a confiança da Federação e estou muito feliz por me ir juntar a tempo inteiro a uma equipa que já conheço de perto, jovem e competente e que já construiu um projeto de referência na área do futebol”, referiu o jornalista à Meios & Publicidade.

João Marcelino é jornalista desde a década de 80 e foi diretor do Correio da Manhã, do Record e do Diário de Notícias, para além de ter fundado a revista Sábado. Ao longo da carreira, colaborou com a RTP, a TSF e o Jornal Económico, onde no passado mês de janeiro passou a cumprir funções enquanto redator principal. Para além de ser comentador residente do Canal 11, onde participa habitualmente no programa “Futebol Total”, publicou recentemente o livro “Fernando Gomes: 10 anos de presidência na FPF”.

A Federação Portuguesa de Futebol vai passar obrigatoriamente por um processo de reformulação interna depois da saída de Tiago Craveiro, até aqui diretor-geral, que vai deixar o organismo já no final deste mês de março para assumir um cargo na UEFA.