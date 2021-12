Pré-publicação. As raízes de Fernando Gomes, da família ao basquetebol do FC Porto, nos 10 anos na presidência da Federação

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

No momento em que o atual presidente da Federação Portuguesa de Futebol assinala uma década no comando do órgão que tutela o futebol nacional, o livro “Fernando Gomes: 10 anos de presidência de FPF — uma revolução tranquila no futebol português”, da Cultura Editora e com prefácio do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, resume o que mudou na Federação e no futebol nestes dez anos. “Títulos mundiais e europeus, visão, liderança e gestão, a universidade e o conhecimento, a intervenção social, a afirmação internacional e os bastidores de uma renovação” são alguns dos temas da publicação dividida em 16 capítulos e com vários depoimentos de quem o tem acompanhado ao longo do processo.

Fazem também parte do livro, da autoria de João Marcelino (ex-diretor dos jornais Record, Correio da Manhã e Diário de Notícias, fundador da Sábado, colunista do Jornal Económico e atual comentador do Canal 11) outros blocos, como entrevistas a David Gill, antigo chefe executivo do Manchester United que faz parte do Comité Executivo da UEFA e é também vice-presidente da FIFA, Tiago Craveiro, CEO da Federação Portuguesa de Futebol e braço-direito de Fernando Gomes, Cristiano Ronaldo, capitão da Seleção, ou Fernando Santos, selecionador desde 2014. Além de depoimentos de Aleksander Ceferin, presidente da UEFA, e José Luís Arnaut, ministro-adjunto por altura do Euro-2004, entre muitos outros testemunhos de líderes associativos, de vários outros órgãos do futebol nacional e parceiros com maior ligação à Federação.

Da conquista do Europeu em 2016 à organização (e vitória) da Liga das Nações em 2019, passando pela construção da Cidade do Futebol, pela estreia do Canal 11 ou outros temas como a afirmação do futebol feminino, o sucesso do futsal e do futebol de praia ou a criação de novos modelos competitivos, é feita uma retrospetiva de tudo o que mudou e/ou evoluiu no âmbito da Federação nesta década.

O Observador faz a pré-publicação de parte do capítulo 2 do livro, que conta as origens de Fernando Gomes, a passagem pelo basquetebol do FC Porto e tem um testemunho de José Mourinho, técnico com quem se cruzou como administrador da SAD portista.