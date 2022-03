Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A rainha Isabel II fez esta terça-feira, 29 de março, a primeira aparição pública em cinco meses — e fê-lo na companhia do príncipe André. Após muita especulação sobre o seu estado de saúde, a monarca fez questão de abandonar o conforto do Castelo de Windsor rumo a Londres para aí prestar homenagem ao duque de Edimburgo, um serviço religioso marcado para as 11h30.

Prince Andrew seen with Queen on way to Duke of Edinburgh service of thanksgiving https://t.co/newLwe0uL1 — Sky News (@SkyNews) March 29, 2022

Tal como registado pelos fotógrafos presentes, no carro da monarca seguia o duque de York, naquela que é também a sua primeira aparição pública após ter chegado a acordo com Virginia Giuffre, a mulher que o acusava de abuso sexual quando ainda era menor de idade. Na sequência do escândalo, o príncipe André abandonou as funções públicas em novembro de 2019, no entanto, marcou presença no funeral no pai, em abril de 2021.

Entre os convidados estão vários membros das casas reais europeias, incluindo Felipe VI de Espanha e Letizia, Carlos Gustavo da Suécia e até Margarida da Dinamarca.

A cerimónia foi adaptada à presença da rainha dados os mais recentes sustos de saúde: o serviço em memória do príncipe Filipe foi encurtado, para 45 minutos, e a rainha acedeu à abadia pelas traseiras, pelo que não há, até ao momento, muitas fotografias da própria.

The Duke and Duchess of Cambridge arrive at Westminster Abbey with their children Prince George and Princess Charlotte for a service honouring Prince Philip, who died last yearhttps://t.co/GxsGMtdUDu pic.twitter.com/CWI6YNI5HO — BBC News (UK) (@BBCNews) March 29, 2022

Conhecida desde logo era a presença dos membros sénior da realeza na cerimónia, incluindo Carlos e Camilla, a princesa Ana e o marido, o vice almirante Timothy Laurence, o príncipe William e Kate, o príncipe Eduardo e a mulher, condessa de Wessex. Tanto a princesa Ana, como a duquesa de Cornualha e a própria monarca escolheram usar a cor verde para a ocasião.

O serviço desta manhã é conduzido pelo reverendo David Hoyle, reitor de Westminster Abbey, e conta com elementos que expressam a vontade do príncipe Filipe que não puderam ser acomodados aquando do seu funeral, incluindo a interpretação do tema “Guide me, O thou great Redeemer”. Outro desejo expresso do duque de Edimburgo era que os clérigos das propriedades reais de Windsor, Sandringham e Balmoral desempenhassem um papel no serviço funerário, dado o papel ativo do marido da rainha na gestão destas propriedades. De acordo com os planos estabelecidos, Justin Welby, arcebispo da Cantuária, está encarregue de entregar a bênção final, sucedida pelo hino nacional, com os convidados a abandonar a abadia ao som de “The Seafarers”.

Quando o príncipe de Edimburgo morreu, em abril de 2021 aos 99 anos, o funeral sofreu alterações substanciais devido às restrições impostas pela pandemia, sendo inclusivamente limitado a 30 convidados. Sensivelmente um ano depois, a casal real britânica volta a prestar homenagem ao marido de Isabel II — estiveram casados durante 73 anos.

The Queen arrives at thanksgiving service in memory of her husband, Prince Philiphttps://t.co/B5aqbhudKV pic.twitter.com/aiXF4EgXTQ — BBC News (UK) (@BBCNews) March 29, 2022

O serviço, segundo o comunicado do palácio, é um agradecimento à “dedicação do duque de Edimburgo à família, nação e à comunidade”, e pretende reconhecer “a importância do seu legado na criação de oportunidades para jovens” e prestar “homenagem” à contribuição que Filipe fez para a vida pública e ao apoio que prestou a mais de 700 organizações de caridade com as quais esteve associado ao longo da vida.

De acordo com o Palácio de Buckingham, a rainha esteve ativamente envolvida nos planos a propósito do serviço de Ação de Graças na Abadia de Westminster, em Londres, tanto que a cerimónia teve em conta muitos dos seus desejos — as flores do memorial são em tons de vermelho, branco e azul e há uma particular incidência de orquídeas, numa alusão ao buquê de casamento da rainha em 1947. E apesar da intensa especulação sobre se a monarca estaria ou não nas cerimónias religiosas, o palácio acabaria por confirmar a sua presença no próprio dia — segundo o The Sun, Isabel II tomou a decisão esta manhã, horas antes de viajar do Castelo de Windsor rumo à capital inglesa.

No início do ano, após contrair o novo coronavírus, Isabel II foi obrigada a adiar compromissos, após dias de preocupações sobre o seu estado de saúde. Já no início de março, a monarca de 95 anos falhou, pela primeira vez, a cerimónia comemorativa da Commonwealth, depois de ter sido aconselhada pelos médicos a descansar, com o palácio a assegurar que a rainha pedira ao filho mais velho, o príncipe Carlos, para a representar na ocasião que ocupou a Abadia de Westminster.