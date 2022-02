Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O príncipe André chegou a acordo com a mulher que o acusava de abuso sexual quando ainda era menor de idade, Virginia Giuffre, avança o The New York Times. O acordo foi conhecido esta terça-feira num tribunal nova-iorquino.

Não foi divulgada a quantia acordada entre ambos, entre outros detalhes, e não há admissão de culpa por parte do duque de York, de acordo com um comunicado conjunto divulgado esta tarde. O filho da rainha Isabel II pretende, no entanto, “fazer uma doação substancial” a uma instituição de caridade que apoia “os direitos das vítimas”, lê-se no comunicado já citado.

O acordo chega semanas antes da data em que o príncipe ia ser interrogado, em Londres, pela equipa legal de Giuffre. Como detalhado à data, o duque de York seria forçado a prestar um testemunho sob juramento perante os representantes da queixosa, David Boies e Sigrid McCawley, estimando-se que o interrogatório pudesse durar dois dias. Depois do príncipe depor, os advogados iriam ouvir Shukri Walker, a mulher que alega tê-lo visto com Virginia Giuffre numa discoteca há 20 anos, bem como Robert Ashton Olney, antigo assistente pessoal do príncipe.

Virginia Giuffre, hoje com 38 anos, acusava o filho de Isabel II, de 61 anos, de a forçar a ter sexo há mais de duas décadas, quando ainda era menor de idade, na casa da socialite britânica entretanto condenada Ghislaine Maxwell, na mansão de Epstein e também na ilha particular do norte-americano, que morreu na prisão. No final de janeiro, o duque de York respondeu oficialmente ao processo civil de agressão de sexual e exigiu um julgamento por júri.

O caso que agora culmina num acordo entre as partes ameaçava ensombrar o Jubileu de Platina de Isabel II, que ascendeu ao trono há sete décadas, um marco assinalado no passado dia 6 de fevereiro. O Palácio de Buckingham chegou, inclusive, a anunciar que as afiliações militares e os patrocínios reais do príncipe André tinham sido devolvidos à rainha e este ia deixar de usar o título de “sua alteza real”.