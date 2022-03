"A minha vida não é a política". O adeus de Siza Vieira no dia da tomada de posse do novo Governo

“Tive a possibilidade de assegurar a coordenação daquele que é um dos desafios mais significativos para o nosso país nos próximos tempos: a transição digital, nas várias vertentes de qualificação das pessoas, apoio às empresas e modernização da administração pública”, destaca ainda.

“Bati-me por reforçar as instituições de apoio à economia, desde o financiamento, com a criação do Banco de Fomento, até à capacidade de assegurarmos cada vez de forma mais significativa a transferência do conhecimento e da inovação produzida nos nossos centros de investigação e o conhecimento científico e tecnológico para as nossas empresas. Isto foi acompanhado de uma performance da nossa economia muito significativa, com o crescimento das exportações, crescimento do emprego e uma muito maior exposição internacional”, nota.

Com os últimos dois anos do mandato marcados pela pandemia, e pela necessidade de dar resposta às necessidades das empresas, Siza admite que esse período “foi muito difícil mas também extremamente motivador”, tendo procurado “preservar a competitividade e o potencial produtivo das empresas, no momento de paragem e mobilização da atividade”.

Repetindo que “foram anos muito intensos”, Siza Vieira, que regressa agora à advocacia, afirma que leva “daqui um muito melhor conhecimento do nosso país, de todas as regiões, da multiplicidade de setores de atividade económica, dos atores do setor empresarial, associativo e autárquico”.

Manifestando “uma enorme confiança no futuro de Portugal”, Siza destaca que o país atravessou “crises difíceis que ultrapassámos com coesão, com unidade nacional, com mais força para o futuro”.

Na despedida, que acontece horas antes da tomada de posse do novo Executivo, que terá António Costa Silva na pasta da Economia, Siza sublinha que o país conta “hoje com uma população mais educada, mais qualificada, com uma enorme vocação internacional” e com “as melhores condições para valorizarmos a nossa localização geográfica, a nossa abertura ao mundo, todo o potencial que o país tem”.

“Fico, por isso, muito agradado. Desejo muito sucesso a todos e felicidades”.