Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A British Airways, a companhia aérea de bandeira britânica, teve esta quarta-feira à tarde uma falha informática que afetou todos os seus voos no terminal cinco do aeroporto de Heathrow, em Londres, um dos mais movimentados do mundo. Como conta o The Independent, este problema criou vários constrangimentos a milhares de passageiros e levou ao cancelamento de dezenas de voos.

“Tivemos um problema técnico durante um curto período esta tarde que afetou a nossa operação no Terminal 5 de Heathrow”, disse um porta-voz da empresa ao mesmo órgão de comunicação social, que adiantou que o mesmo “já foi resolvido” e que a companhia está agora a trabalhar em retomar plenamente as operações.

No site oficial da British Airways mais de 50 voos surgem como tendo sido cancelados entre as 14h00 e as 22h00 desta quarta-feira, o que terá afetado cerca de 10 mil passageiros, refere o mesmo jornal britânico.

Nas redes sociais alguns utilizadores partilharam o que se viveu no aeroporto esta tarde, dizendo que os acessos ao terminal chegaram a estar fechados devido à falha informática.

A 25 de fevereiro a companhia de bandeira britânica também sofreu uma interrupção dos serviços devido a uma falha informática que causaram problemas semelhantes em Heathrow.