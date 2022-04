Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O Porto de Lisboa lançou o processo de certificação para um aeródromo naval no Mar da Palha no rio Tejo. O projeto é o resultado do número crescente de manifestações de interesse da parte de várias entidades para a realização de voos turísticos em hidroavião.

Em comunicado, a Administração do Porto de Lisboa (APL) justifica o calendário para o início deste processo com o centenário da primeira travessia área do Atlântico Sul pelos aviadores Sacadura Cabral e Gago Coutinho num hidroavião.

O futuro aeródromo não exigirá qualquer barreira física, sendo constituído por uma área de referência na zona do Mar da Palha. Os hidroaviões só poderão descolar e amarar com condições boas de visibilidade e espaço suficiente para permitir a operação em segurança, refere o mesmo comunicado. O processo de certificação da infraestrutura envolve várias entidades, entre as quais a ANAC (regulador da aviação civil e aeronáutica), a Câmara Municipal de Lisboa e a Comunidade Portuária de Lisboa. A gestão ficará com o Porto de Lisboa que tem a jurisdição sobre o domínio maritimo-portuário nesta região.

As operações de voo estarão sujeitas a planos de voo submetidos, aprovados e controlados pelas autoridades aeronáuticas. Na altura de amarar, o hidroavião irá comportar-se como outra embarcação, o que implica cumprir as mesmas regras náuticas, de modo a evitar conflitos com a restante navegação marítima no rio Tejo.

Citado no comunicado, o administrador da APL com o pelouro do turismo, Ricardo Medeiros, destaca que “ao longo dos anos temos vindo a receber manifestações de interesse de entidades privadas que pretendem realizar voos turísticos em hidroavião, dando a conhecer a cidade de Lisboa e arredores de uma forma diferente aos turistas». Esta atividade já existiu nas docas do Bom Sucesso (Belém) e dos Olivais”.