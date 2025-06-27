Uma colisão entre duas embarcações no rio Tejo afetou esta sexta-feira um navio de carga, num incidente que não causou feridos, nem representa risco de poluição, adiantou à Lusa fonte da Autoridade Marítima Nacional (AMN).
O Ping Hai Wan, navio de transporte de betume asfáltico, com bandeira do Panamá, tinha como destino Tarragona, em Espanha.
A colisão ocorreu esta sexta-feira ao final da tarde junto à ponte 25 de Abril e provocou danos no navio, mas não há risco de poluição, referiu fonte da AMN.
A embarcação seguiu para atracar no Cais Rocha Conde de Óbidos, em Lisboa. De acordo com a mesma fonte, não há registo de feridos no incidente.
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