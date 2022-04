E uma versão da Piupiuchick para adultas? Mariana, Inês e Marta lançaram a Sisters Department

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Seria o confinamento uma boa altura para lançar uma marca de roupa? Mariana, Inês e Marta acharam que sim. Estavam fechadas em casa com os filhos e aproveitaram o momento de incerteza para dar asas a um projeto que as desassossegava há já algum tempo: a Sisters Department, uma marca de roupa feminina. Na bagagem levam já uma década a fazer roupa de criança, com a marca Piupiuchick, mas já lá iremos.

Agora, tal como em 2012, vivem-se tempos desafiantes, mas isso não as assustou. Pelo contrário. “Quando a vida corre bem, introduzir um elemento que vá mexer não é tão sexy. Quando há um problema já é mais fácil. Andamos a pensar na Sisters há tanto tempo. Isto está tudo um caos, porque não?” Mariana e Inês Pimentel são irmãs, Marta Machado Moreira é amiga e juntas são o rosto de ambas as marcas. Mariana é responsável pela comunicação, marketing e retailer, ou seja, pela relação com as lojas. Inês trata do design e acompanha a produção das peças. A Marta cabem os assuntos relacionados com a gestão. Dizem que em tempos de crise, sentem uma força extra. “Entramos em espírito de missão nas alturas difíceis.”

A ideia começou a ganhar forma nos ateliers. “Fui eu que comecei a aliciá-las”, conta Inês, “porque, enquanto criadora, a Piupiuchick dá-nos imenso gozo, mas tem uma génese tão forte que não nos é difícil seguir coleção após coleção. Um criador está sempre à procura de coisas novas”. Além disso, muitas clientes lhes pediam uma versão da roupa Piupiuchick para mais velhos, contudo as fundadoras nunca colocaram a hipótese de aumentar a marca de criança para adulto. Então a solução só podia ser criar uma nova marca.

O nome Sisters Department já estava há muito decidido e não reflete o espírito de irmandade das fundadoras, mas é sim uma homenagem à amizade entre amigas. Contam que, com a idade e com os filhos a crescer, estão a voltar a ter tempo para estarem juntas. Porque, afinal, sublinha Mariana: “estivemos dois anos fechadas e privadas desses momentos de amizade”. Definem a cliente Sister Department como “uma de nós”, mas acrescentam que está em contraciclo com o slow living, que esteve muito presente nestes últimos dois anos e que é para “mulheres que gostem de se divertir, estar com as amigas, sair à noite, viajar, mulher de família também, claro.”

Cada coleção é criada sobre um tema que esteja relacionado com experiências que se tem com amigas e contará uma história. Primeiro pensaram em criar uma gama de peças completa, mas afinal optaram por começar com uma marca pequena, apenas com t-shirts, sweatshirts e alguns acessórios. A ideia é ir crescendo e aumentando a gama. Serão lançadas duas coleções por ano. A primeira, chama-se Partners in Crime e retrata um fim de semana fora entre amigas, está disponível desde o final de janeiro e a segunda, a coleção de inverno, chegará em julho.