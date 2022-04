Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Um acidente ocorrido na A23, entre Alcains e Castelo Branco, esta terça-feira, provocou seis feridos – um grave e quatro feridos ligeiros. Entre eles, avançou o Correio da Manhã e confirmou o Observador, encontram-se as judocas Telma Monteiro e Bárbara Timo.

Jorge Fernandes, presidente da Federação Portuguesa de Judo, adiantou ao Observador que as duas atletas estão bem e se encontram sob observação e a realizar exames no Hospital Amato Lusitano, em Castelo Branco. Foi para estsa unidade hospitalar que os feridos dos dois veículos envolvidos no acidente foram transferidos.

Em estado grave estará uma jovem de 18 anos.