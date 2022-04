Cerca de 165 efetivos das forças e serviços de segurança estão destacados em missões no estrangeiro ao serviço das Nações Unidas e da União Europeia ou junto de embaixadas e consulados portugueses, indicou esta terça-feira o Ministério da Administração Interna.

Segundo um balanço feito pelo Ministério tutelado por José Luís Carneiro, 166 efetivos estavam destacados em fevereiro em missões e funções internacionais ou de proteção a representações diplomáticas portuguesas, 78 dos quais GNR, 50 da PSP e 38 do SEF.

O Ministério da Administração Interna (MAI) precisa que maioritariamente participam em missões ou colocação em agências e instituições internacionais na Europa e em África, existindo também alguns desses elementos que operam como oficiais de ligação (GNR, PSP) e oficiais de ligação de imigração (SEF) junto da rede diplomática e consular portuguesa.

Dos 166 elementos, dos quais 18 são mulheres (10,8%), 105 estão colocados na Europa, 45 em África, 8 na Ásia e 8 nas Américas do Norte e do Sul.

A nível europeu, de acordo com o MAI, destacam-se as presenças nas missões de treino e aconselhamento da UE na Ucrânia, Geórgia, Moçambique e Somália, além das realizadas pela Frontex , assim como junto do Governo de Timor-Leste, da Interpol, Força de Gendarmaria Europeia (Eurogendfor) ou Guardia Civil espanhola.

No quadro das Nações Unidas, o MAI refere as participações na Missão de Estabilização da República Centro-Africana (MINUSCA, sigla em inglês) e na do Mali (MINUSMA), assim como na Missão de Verificação na Colômbia (UNVMC).

Os Oficiais de Ligação de Imigração estão presentes em Angola, Brasil, Cabo Verde, China, Espanha, Guiné-Bissau e Índia.

Já os Oficiais de Ligação estão em Angola, Cabo Verde, Espanha, Guiné-Bissau, Marrocos, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste, bem como junto da Europol e da Representação Permanente de Portugal junto da UE.