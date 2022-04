Mapa da guerra. O que se sabe sobre o 53.º dia do conflito

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Ao 53.º dia de guerra na Ucrânia, as atenções continuam viradas para Mariupol, depois de a Rússia ter feito um ultimato às forças ucranianas para que se rendam — e, assim, vejam a sua vida poupada. Até ao momento, não há sinais que levem a crer que a Ucrânia acedeu ao ultimato. Até pelo contrário, dado que nas declarações públicas recentes as autoridades ucranianas dizem que continuam a defender a cidade sitiada e aí vão continuar “até ao fim”.

Também na capital os confrontos têm continuado e Kiev voltou a acordar com o som de explosões. Na cidade de Brovary, na região de Kiev, uma fábrica de munições foi atingida por mísseis, segundo o Ministério da Defesa da Rússia. Outros ataques aéreos terão destruído radares de defesa aérea ucranianos perto de Sievierodonetsk, no leste, e vários outros depósitos de munição em outros lugares.

Kharkiv, no leste do país, também está sob fogo, com o governador a indicar que a região foi bombardeada 23 vezes nas últimas 24 horas.