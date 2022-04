Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Sérgio Abrantes Mendes sempre foi mais conhecido em termos profissionais pelo seu percurso como juiz desembargador (jubilado em 2015) mas não perdia a ocasião para, quando o tema passava para o futebol e para o “seu” Sporting, abordar jogadas, jogos e jogadores como se de um antigo atleta se tratasse. E foi mesmo, ainda que a um nível amador no Centro Católico e no Santana, com uma qualidade suficiente para merecer a alcunha de um defesa marcante mas do Benfica: Humberto [Coelho]. O curso de Direito levou a melhor sobre uma possível carreira no desporto mas a paixão dos leões manteve-se para sempre, entre os períodos onde teve um papel mais ativo na vida social do clube de Alvalade e outros onde assumiu a mera condição de associado. Morreu na noite desta quarta-feira, aos 68 anos, vítima de doença prolongada.

Filho do “Avançado Doutor” António Abrantes Mendes, ex-jogador, treinador e dirigente dos leões que lhe passou a ligação ao clube, concluiu o curso de Direito de 1976, ainda exerceu algum tempo a advocacia, tornou-se depois juiz e foi Diretor Geral dos Serviços Judiciários e Inspetor Geral da Administração do Território. Entre 1988 e 1989, liderou a Mesa da Assembleia Geral do Sporting numa altura atribulada do clube quando Jorge Gonçalves era presidente e esteve em algumas das reuniões com maior participação.

Voltou depois a ter uma participação mais ativa enquanto uma das vozes mais contestatárias ao que ficou conhecido como Projeto Roquette, tendo avançado pelas primeira vez às eleições enquanto número 1 de uma lista em abril de 2006, reunindo 25,3% dos votos no sufrágio contra Filipe Soares Franco. Mais tarde, em março de 2011, participou também na corrida mais participada até então, ficando atrás de Godinho Lopes, Bruno de Carvalho, Dias Ferreira e Pedro Baltazar com menos de 2% de votos recolhidos (1,95%).

Depois desse ato eleitoral não mais voltou a participar num ato eleitoral, mantendo-se atento à vida do clube com crónicas semanais no jornal A Bola e participação em programas desportivos de vários canais. A notícia da morte de Sérgio Abrantes Mendes, em Lisboa, foi avançada pelo Record ao início da madrugada.