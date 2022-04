Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A Disney terá recusado cortar 12 segundos do filme “Doutor Estranho no Multiverso da Loucura” com referências LGBTQIA+ para que este possa ser exibido na Arábia Saudita.

Na cena em questão, uma das personagens, representada pela atriz Xochitl Gomez, faz referência às suas duas mães,uma frase que coloca em suspenso a decisão de exibir o filme no país do Médio Oriente.

É apenas ela a falar das suas mães, porque tem duas mães”, afirmou Nawaf Alsabhan, diretor da Classificação Cinematográfica na Arábia Saudita. “Por ser no Médio Oriente, é muito difícil aprovar algo assim. Enviámos o pedido à distribuidora, e esta enviou-o para a Disney, que nos disse não estar disposta a cortar a cena.”

O diretor contestou ainda a informação de que o filme teria sido imediatamente banido de passar nas salas de cinema do país, garantindo que ainda tem esperança que o problema se resolva. “Nunca será banido”, afirmou à AFP. “Não há razão para banir o filme. É uma simples edição, e até agora eles [a Disney] têm recusado, mas nós não fechámos a porta. Continuamos a tentar.”

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Na segunda-feira, um funcionário da AMC Cinemas na Arábia Saudita tinha afirmado ao The Guardian que a longa-metragem tinha sido “retirada” dos cinemas. Já em novembro, o filme “Eternos”, onde surge um casal gay, não foi exibido na Arábia Saudita depois de a Disney ter recusado editar a cena, tal como agora.

A homossexualidade é punida com a morte na Arábia Saudita, em virtude da aplicação estrita das leis da sharia, a lei islâmica.